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【農曆新年 】新年大魚大肉易發福　跟營養師制定過年飲食計劃

健康 18:48 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新年大魚大肉易發福，跟營養師制定過年飲食計劃。

新年過節少不免會大魚大肉，如何避免墮入致肥陷阱？台灣營養師「杯蓋」日就於社交平台上分享，如何調整過年前後的飲食，讓大家吃得開心又健康。

營養師「杯蓋」日前於Facebook專頁發文，指很多朋友都關心過年期間如何避免發福，他表示，不會因為吃幾餐大餐就變胖，也不會因為少吃幾餐就變瘦，應該要有長期飲食規劃的計劃。

最新影片：

過年前一周：簡單調整

建議正常飲食，不要嘗試極端的飲食方式，很多人會因為過年怕胖，所以這幾天就絕食不吃，但這樣有可能造成基礎代謝率太低，導致大餐負擔更大。

在這段期間可以增加運動量，如此一來熱量需求就會提高，也可以讓自己吃更多東西。

過年當周（年廿九至初五）：放鬆吃

他表示，過年可放輕鬆進食，如果還會擔心，可減少碳水化合物，例如不吃飯，或少吃其他全穀雜糧就，飲料方面可多喝茶水，減少熱量攝取。
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過年後一周：開始收心

開始控制飲食，多攝取蔬果，避免水腫；減少精緻澱粉的攝取，如白飯、麵包；盡量避免進食油炸食物，減少熱量攝取；完全戒掉甜食和酒。

除了飲食外，亦應調整作息，盡量睡滿七小時，讓荷爾蒙代謝平衡。

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責任編輯：羅嘉欣

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