【青春不要臉】星爺主持兒童節目孕成無厘頭喜劇思維　丁子朗演繹出周星馳神髓

邊個話兒童節目主持必然好正經、好乖？呢啲只不過係升斗市民一廂情願嘅諗法啫！

對於在80年代成長的香港人來說，周星馳主持的兒童節目《430穿梭機》是集體回憶，當中《黑白殭屍》更是經典。昨日（1月28日）播出的《青春不要臉》就還原《黑白殭屍》場面，並用戲劇方式去探討喜劇之王周星馳的無厘頭風格如何形成。

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影射周星馳

以80年代社背景的TVB劇《青春不要臉》，講述一班年青人入演藝圈追夢的故事。而《青春不要臉》絕不是傳奇片，劇內角色並非完全描寫現實的人物，但是當中角色某程度仍以真實名人明星為藍本再加以創作。

當中，丁子朗飾演的齊輕舟就明顯影射喜劇之王周星馳，近日劇情講齊輕舟因被戲劇組封殺，於是調入兒童節目組《430穿梭機》。

齊輕舟本來為未可以演正劇而感失落，漸漸更自暴自棄，幸好後來被老友柳德榮（余德丞飾）及楊子萬（謝可逸飾）鬧醒，知道每個人都在自己崗位盡力做，總有成果。

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亂噏當秘笈

在昨晚（1月28日）《青春不要臉》的劇情講，《430穿梭機》監製譚玉櫻（譚玉瑛飾）提醒同事，做兒童節目不可以「悶靚小朋友」。

齊輕舟與柳德榮閒聊時「亂噏廿四」，於是令齊輕舟靈光一閃，覺得用「亂噏當秘笈」的惹笑方式便不會「悶靚」小朋友，而且更易引起小朋友去接收新知識的興趣。

然後緊接劇情更講，因為《430穿梭機》內原本播出的卡通內容有問題要抽起，所以齊輕舟等一班兒童節目組同事要臨時拍短劇去充塞節目時間。

於是齊輕舟與同事龍哥哥（曾展望飾）計劃以黑白無常的造型去拍短劇，不過監製譚玉櫻覺得造型太恐怖不適合在兒童節目播出。

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建立無厘頭喜劇思維

於是齊輕舟改為扮西洋殭屍，可是譚玉櫻仍然覺得有獠牙、滿口鮮血的造型會令小朋友不安，於是齊輕舟立即決定不用獠牙、不用鮮血，而且茅塞頓開，覺得：「邊個話殭屍一定要牙尖尖、滿口鮮血咁㗎？」由此《黑白殭屍》這個短劇正式誕生。

究竟劇中情節是否真的在現實中發生過便不得而知，不過劇中描寫齊輕舟諗到可用「亂噏當秘笈」方式去主持節目，可說就是在暗示星爺當年不按常理的無厘頭喜劇思維，就是在主持兒童節目中訓練而來。

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星爺跳出傳統框框

至於劇內講如何逐步塑造出《黑白殭屍》角色造型的情節，其實就是在描寫日後周星馳創作的電影往往「think out of the box」，跳出傳統思維框框，以新的眼光看問題，獨闢蹊徑，於是能創出多套令人百看不厭的喜劇電影。

而丁子朗在《青春不要臉》演繹齊輕舟亦掌握到星爺神髓，卻又不是完全「娛樂插班生」方式般去扮對方，內心戲演出亦甚為到位，可說演技大躍進，有不錯的發揮。