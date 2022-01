【青春不要臉】星爺主持兒童節目孕成無厘頭喜劇思維　丁子朗演繹出周星馳神髓

邊個話兒童節目主持必然好正經、好乖?呢啲只不過係升斗市民一廂情願嘅諗法啫!

對於在80年代成長的香港人來說,周星馳主持的兒童節目《430穿梭機》是集體回憶,當中《黑白殭屍》更是經典。昨日(1月28日)播出的《青春不要臉》就還原《黑白殭屍》場面,並用戲劇方式去探討喜劇之王周星馳的無厘頭風格如何形成。

影射周星馳

以80年代社背景的TVB劇《青春不要臉》,講述一班年青人入演藝圈追夢的故事。而《青春不要臉》絕不是傳奇片,劇內角色並非完全描寫現實的人物,但是當中角色某程度仍以真實名人明星為藍本再加以創作。

當中,丁子朗飾演的齊輕舟就明顯影射喜劇之王周星馳,近日劇情講齊輕舟因被戲劇組封殺,於是調入兒童節目組《430穿梭機》。

齊輕舟本來為未可以演正劇而感失落,漸漸更自暴自棄,幸好後來被老友柳德榮(余德丞飾)及楊子萬(謝可逸飾)鬧醒,知道每個人都在自己崗位盡力做,總有成果。

亂噏當秘笈

在昨晚(1月28日)《青春不要臉》的劇情講,《430穿梭機》監製譚玉櫻(譚玉瑛飾)提醒同事,做兒童節目不可以「悶靚小朋友」。

齊輕舟與柳德榮閒聊時「亂噏廿四」,於是令齊輕舟靈光一閃,覺得用「亂噏當秘笈」的惹笑方式便不會「悶靚」小朋友,而且更易引起小朋友去接收新知識的興趣。

然後緊接劇情更講,因為《430穿梭機》內原本播出的卡通內容有問題要抽起,所以齊輕舟等一班兒童節目組同事要臨時拍短劇去充塞節目時間。

於是齊輕舟與同事龍哥哥(曾展望飾)計劃以黑白無常的造型去拍短劇,不過監製譚玉櫻覺得造型太恐怖不適合在兒童節目播出。

建立無厘頭喜劇思維

於是齊輕舟改為扮西洋殭屍,可是譚玉櫻仍然覺得有獠牙、滿口鮮血的造型會令小朋友不安,於是齊輕舟立即決定不用獠牙、不用鮮血,而且茅塞頓開,覺得:「邊個話殭屍一定要牙尖尖、滿口鮮血咁㗎?」由此《黑白殭屍》這個短劇正式誕生。

究竟劇中情節是否真的在現實中發生過便不得而知,不過劇中描寫齊輕舟諗到可用「亂噏當秘笈」方式去主持節目,可說就是在暗示星爺當年不按常理的無厘頭喜劇思維,就是在主持兒童節目中訓練而來。

星爺跳出傳統框框

至於劇內講如何逐步塑造出《黑白殭屍》角色造型的情節,其實就是在描寫日後周星馳創作的電影往往「think out of the box」,跳出傳統思維框框,以新的眼光看問題,獨闢蹊徑,於是能創出多套令人百看不厭的喜劇電影。

而丁子朗在《青春不要臉》演繹齊輕舟亦掌握到星爺神髓,卻又不是完全「娛樂插班生」方式般去扮對方,內心戲演出亦甚為到位,可說演技大躍進,有不錯的發揮。