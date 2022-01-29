【聲夢傳奇】冼靖峰再為「沙士死剩種」言論道歉　Archie：會好好汲取教訓

TVB《聲夢傳奇》一班學員Archie（冼靖峰）、Felix（林智樂）、Lolita（蔡愷穎）同Windy（詹天文）在上周網上開Live演唱，席間眾人提及到有關大家的年齡問題時，冼靖峰卻指2003年出生的人是「沙士死剩種」。

雖然，Archie事後已知失言，在另一晚的直播中公開道歉認錯，可是仍難平息網民的怒火。

【聲夢傳奇】冼靖峰直播失言拿沙士講笑 Archie被狂轟後道歉仍難平眾怒

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冼靖峰撰文道歉

事件不斷發酵，當中因為冼靖峰與眾《聲夢傳奇》學員曾獲邀出席電訊商3的活動，由此電訊商在昨晚（1月28日）發出聲明，強調只是曾邀冼靖峰出席活動，對方並非品牌代言人，其言論與公司無關，並保留追究影響商譽損失權利。

冼靖峰在今日（1月29日）約5時在個人社交平台撰文道歉：

本人冼靖峰就網上直播上不當的言論向公眾及支持我的朋友作出道歉, 尤其是本人言論對痛苦經歷過SARS 的市民大眾和受害者造成莫大困擾，本人在此再度致歉🙏🏼 事發在網上直播的音樂會中，本人在跟其他表演者的言談間，以不當的言詞開玩笑，令公眾反感。在此，我為自己的過錯、不專業和不成熟向受影響的人和大眾們致歉。

▲ Archie曾在直播為自己失言認錯。

他續稱近日已深切反省，為大眾帶來反感感抱歉，並為自己失言令其他學員帶來麻煩而致歉：

連日來我不斷對自己的行為和態度作出深切的反省，深知自己的錯失；也收到父母及公司嚴厲訓斥，知道自己不應該以不當的言詞來開玩笑，為大眾帶來傷害。 感謝大家當頭棒喝的評論和訊息，抱歉讓大家失望和反感。我會好好汲取教訓，在成長路上不斷修正自己。 最後，我再一次為自己的過失向大眾鄭重道歉，亦為影響到公司及其他學員致歉！ 真的對不起🙏🏻🙏🏻🙏🏻

冼靖峰