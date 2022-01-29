【抗疫基金】議員倡防疫抗疫基金為前線清潔保安提供特別津貼　林鄭月娥：率先表態支持

▲ 林鄭月娥向抗疫中堅份子表示感謝。（林鄭月娥 Carrie Lam fb）

鑑於疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥日前宣布現行社交距離措施延長兩周，至2月17日，並承諾籌備「防疫抗疫基金6.0」措施，支援受影響的業界和個人。林鄭月娥指，今日有立法會議員建議在新一輪的措施中，為前線清潔和保安人員提供特別的抗疫津貼，她「率先表態支持」，並向這群抗疫中堅份子表示感謝。

林鄭月娥在社交平台發文，稱20多萬的清潔工友和保安員在2年抗疫戰中一直緊守崗位、不辭勞苦，肩負重任，他們在大廈的人流管制、消毒清潔，承擔比平常更多的工作；舉例近日葵涌邨的清潔消毒工作。由於他們須不時接觸人和環境的工作性質，因此面對更大的感染風險，林鄭月娥認為隨着新一波疫情爆發，向他們提供額外的防疫津貼「合情合理」。如前一輪「防疫抗疫基金」，在2020年曾連續發放7個月的按月1,000元的津貼，當時總受惠人數約為23萬，涉及超過15億元。

另外，林鄭月娥又提到，政府自2019年4月起落實《2018年施政報告》公布的一系列改善政府服務合約內非技術勞工的聘用條件，擺脱「價低者得」的現象，就時薪中位數而言，與舊制度相比取得14%的實質增長。認為公帑用得其所。她指本周初已親自去信香港地產建設商會和香港僱主聯合會，鼓勵他們在轄下的商場、屋苑、物業等，引入類似的措施。

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責任編輯：蘇文軒