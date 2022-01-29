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【封區檢測】大窩口邨富榮樓和富華樓、東涌聽濤軒第16座強制檢測【不斷更新】

社會 20:15 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

大窩口邨再增疫廈。（資料圖片）

衞生防護中心公布，今日（29日）新增120宗新冠病毒確診個案，86宗為本地個案，11宗源頭不明，75宗與其他個案相關，初步陽性亦有70多宗。詳情即看：【下一頁】

【20:00】

政府晚上公布，下午八時起限制在葵涌大窩口邨富榮樓和富華樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（30日）上午約7時完成此行動。

政府指近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【20:00】

晚上八時起限制東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座，不包括鄰舍輔導會東欣幼兒園及映灣園聽濤軒第15座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（30日）上午約7時完成此行動。

最新熱門影片：

【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋

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