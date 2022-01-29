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【新冠肺炎】再多一名民安隊隊員確診　於竹篙灣當值與另一確診隊員曾同場用餐

社會 19:00 2022/01/29

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民安隊指，對竹篙灣檢疫中心的管理工作並無影響。(資料圖片)

民安隊得悉一名隊員於1月27日確診新冠肺炎，她是早前於1月24日確診的另一名隊員（隊員甲）的密切接觸者，民安隊非常關注事件。

民安隊指，隊員甲曾在1月23日至24日凌晨期間執勤，他在值勤前後曾使用民安隊總部大樓部分設施，因此該等設施納入指定強制檢測範圍。在指定時段曾到過該等地點的人員須接受強制檢測，而相關人員須暫停職務，直至獲得檢測結果。是次強制檢測影響地點有限，因此預計只有小部分民安隊人員需要接受強制檢測，對竹篙灣檢疫中心的管理工作並無影響。

至於1月27日確診的隊員在1月24日早上結束當值後，曾與隊員甲一同用餐，及後列為密切接觸者並須接受檢疫。檢疫期間，該隊員的檢測結果呈陽性。2名隊員在1月24日後，並無在竹篙灣檢疫中心當值。

民安隊已派員徹底清潔及消毒該兩名隊員的相關工作地方，同時亦會與衞生防護中心保持密切聯繫，嚴格遵守並執行各項防疫措施，並提醒所有人員加倍注意個人衞生。現時民安隊人手及檢疫中心服務維持正常。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：蘇文軒

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