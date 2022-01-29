【退伍軍人病】養和醫院85歲長期病患婦染退伍軍人病　衞生防護中心調查

▲ 養和醫院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）正調查養和醫院內一宗退伍軍人病個案，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。



該名85歲女病人有長期病患，1月3日因長期病患入住養和醫院接受治療，1月14日留院期間情況轉差，開始發燒和出現肺炎症狀。她同日於養和醫院抽取的氣管分泌物樣本其後經化驗證實對嗜肺性退伍軍人桿菌脫氧核糖核酸呈陽性反應。她於1月17日轉送東區尤德夫人那打素醫院接受進一步治理。她的臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊。



署方正聯同養和醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。署方正追蹤病人的接觸者，包括相關病房的職員和住院病人，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查正在進行中。

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責任編輯：蘇文軒