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【強制檢測】38個處所納強檢　涉柴灣多間食肆及觀塘多處【附須檢測時間】

社會 10:22 2022/01/30

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港昨日（29日）新增120宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局今早（30日）發出強制檢測公告，總共有38個指明地方納入強檢名單。

強檢名單如下：

  • 荃灣石圍角邨石菊樓
  • 亞洲脈絡中心 荃灣橫窩仔街 1 號
  • 大家樂 荃灣昌耀大廈 1 樓
  • 東涌逸東（一）邨清逸樓
  • 香港國際機場一號客運大樓 5MC459A 及 5MC051 室
  • 啟翔二職員餐廳 香港國際機場停機坪層 4 樓 4X506 號店鋪
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 極尚大喜屋日本料理 觀塘鱷魚恤中心 3 樓
  • 哥連臣角火葬場 柴灣歌連臣角道 9 號
  • 柴灣宏德居德祿樓
  • 順利粥品 柴灣漁灣邨漁灣街市 1 樓熟食中心
  • 柴灣漁灣邨漁灣街市熟食中心
  • 尚品餐廳 柴灣康翠臺商場
  • 香港建造學院 上水鳳南路 1 號
  • 薔紅 灣仔灣仔商業中心 1 樓
  • 波士冰室 荃灣沙咀道 328 號 328 廣場地下
  • 中華傳道會李賢堯紀念中學 葵涌盛福街 1 號
  • 荃灣翠豐臺 3 座
  • 沙田大圍金獅花園 1 期金輝閣
  • 釣魚翁燒鵝海鮮飯店 荃灣眾安街68號荃灣千色匯 I 期 5 樓
  • 香港國際機場一號客運大樓抵港層 L5 樓
  • 香港國際機場一號客運大樓離港層 L6 樓
  • 萬鈞伯裘書院天水圍天華路 51 號
  • 柴灣吉勝街熟食市場
  • 振鴻廚房 香港仔石排灣道 88A 號富裕閣地鋪
  • 賽馬會天水圍綜合服務中心 天水圍天恒邨停車場 6 樓
  • 觀塘安達邨賢達樓
  • 柴灣怡翠苑樂怡閣
  • 威利華餐廳 柴灣宏德居 A 商場地下
  • 永利茶餐廳 柴灣永利中心地下
  • 丸龜製麵 太古康怡廣場 2 樓
  • 德聲海鮮酒家 柴灣漁灣邨
  • 翠灣漁港 柴灣永利中心地下及 1 樓
  • 薩莉亞意式餐廳 柴灣環翠商場地下
  • 沙田富豪花園明麗閣
  • 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下
  • 香港小童群益會賽馬會石蔭青少年綜合服務中心 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
  • 慈雲山慈正邨正暉樓

指明時間及須檢測時間：按此

 


最新影片推介：【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津

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