【新冠肺炎】慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性疑有隱性患者　曾於上址逗留人士須強檢

▲ 慈正邨正暉樓。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，慈正邨正暉樓污水樣本檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受新冠病毒核酸檢測。

指明期間及時段：2022-01-16 ~ 2022-01-29 (曾身處指明場所超過兩小時)

須進行檢測日期：2022-01-29 / 2022-01-30 / 2022-01-31

當局強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種新冠病毒疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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責任編輯：余思嵐