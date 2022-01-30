【疫苗通行證】陳肇始指若首劑接種率達9成　或會以疫苗通行證為基礎調整防疫措施

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

為鼓勵市民打針，下月24日推出的「疫苗通行證」將擴至大部分室內處所。食物及衞生局局長陳肇始表示，第一劑疫苗接種率的目標訂於90%，只要向90%的目標邁進，當局便可考慮以「疫苗通行證」為基礎，視乎疫情發展，調整多項社交距離措施。

陳肇始今早（30日）發表網誌，指香港的疫情現時仍然是嚴峻，確診個案數字仍然徘徊在每日超過100宗的高位，上周四錄得的164宗個案更是抗疫兩年以來單日最高數字。現時大部分確診個案所感染的病毒都是Omicron，這變異病毒株入侵本地社區是由於機組人員所引起，之後在短時間內引發「望月樓群組」和「跳舞群組」傳播鍊，可見傳播力非常強，惟因當局的嚴厲措施，已成功把傳播鏈切斷。

不過，她說有兩個感染群組是當局非常關注，包括由進口倉鼠引起的Delta變異病毒株的傳播仍在發生，彩雲邨長波樓群組涉及的超過20宗個案，不少都是Delta 個案，源頭正是與倉鼠有關；由檢疫酒店引發的個案及其家人再令清潔工人受到感染、出現超級傳播的葵涌邨由1月19日發現首宗確診個案，至今葵涌邨已經錄得超過400宗個案，當中發現有些從事清潔和保安工作的確診人士沒有接種疫苗。

她指，目前香港每天仍有源頭未明個案，每一宗源頭未明的個案也可以說是一條隱性傳播鏈，即在社區已有數十條隱形傳播鏈存在，其他市民會隨時被感染；另過去一周，環保署透過機動和非定點的污水監測，發現不少污水樣本呈陽性，說明了社區中仍有很多條傳播鏈。

香港的疫情現時仍然是嚴峻，確診個案數字仍然徘徊在每日超過100宗的高位，上周四錄得的164宗個案更是抗疫兩年以來單日最高數字。現時大部分確診個案所感染的病毒都是Omicron，這變異病毒株入侵本地社區是由於機組人員所引起，之後在短時間內引發「望月樓群組」和「跳舞群組」傳播鍊，可見傳播力非常強，但因應我們嚴厲措施，已成功把傳播鏈切斷。

在長者接種疫苗方面，港府去年推出「主動評估─接種」計劃，由院舍安排到診註冊醫生或由政府安排醫療機構為尚未接種新冠疫苗的院友進行健康評估。當院友獲確認適合接種疫苗後，如院友家屬沒有明確反對，到診註冊醫生或醫療機構會取得院友或法定監護人知情同意下接種科興疫苗，以及早保護他們。行政長官上周表示這安排效果很好，因應近日疫情的急速變化，將會擴大計劃，希望盡快可為香港超過1,000間安老院和殘疾人士院舍的院友接種疫苗，推高院友接種率以保護院友。

在疫苗供應方面，她說，政府分別採購750萬及850萬劑的科興及復必泰疫苗，數量足以應付為全港市民提供第一及第二劑的目標；另已開始考慮採購新一代新冠疫苗，以及規劃本港下一輪疫苗接種計劃。

她又說，行政長官上周四公布於2月底推出「疫苗通行證」，鼓勵市民接種疫苗，並將第一劑疫苗接種率的目標訂於90%，只要市民同心向90%的目標邁進，便可考慮以「疫苗通行證」為基礎，視乎疫情發展，調整多項社交距離措施。

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記者：郭詩詩