葉巧琳小店開騷吸引花姐睇直播　Mischa喜獲古巨基邀合作

▲ 葉巧琳林奕匡合唱。

唱作女歌手葉巧琳(Mischa)的《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live來到第2擊,Mischa拉隊到銅鑼灣登龍街的居酒屋「花宵」開唱,今次的直播更吸引到在《全民造星III》認識的花姐點擊捧場,令Mischa大為興奮,高呼「Oh my God」!

而Mischa今次更邀得冠軍歌《難道我還未夠難》 的作曲人林奕匡(Phil)首次合唱這首人氣作,他們又分享從未公開的誕生秘話。

提到今次在小店開騷,全因Mischa想宣傳同時想支持近年面臨艱難經營環境的小店,花宵的老闆Mimi早前訪問時透露,聽過Mischa的《難道我還未夠難》後,覺得甚有共鳴,故促成今次的演出安排。

▲ Mischa撐小店。

Mischa感慨說:「好多各行各業,尤其一啲小店,呢幾年都非常難過,喺好多唔穩定嘅情況下都想同佢哋打氣,啱啱我專輯嘅〈難道我還未夠難〉 歌詞真係描述得好好,好現實咁講大家經歷緊嘅嘢,我諗係好多香港人同自己嘅心聲,我想帶少少希望俾大家,希望唔好失去期盼,希望大家都可以繼續撐落去、頂住。」

▲ 二人為急急子慶生。

Mischa將會與樂壇大前輩古巨基合作,她期望可以擦出新火花:「而家收集緊大家意見,睇下唱咩好,我都好期待。」

Mischa演出後又為任主持的急急子慶祝生日,跟Phil一同唱生日歌。

最新影片:193+肥仔訪問