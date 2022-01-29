  • 14°C
香港時間 : 2022130日 (週日) 10:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉巧琳小店開騷吸引花姐睇直播　Mischa喜獲古巨基邀合作

娛樂 20:00 2022/01/29

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

葉巧琳林奕匡合唱。

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）的《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live來到第2擊，Mischa拉隊到銅鑼灣登龍街的居酒屋「花宵」開唱，今次的直播更吸引到在《全民造星III》認識的花姐點擊捧場，令Mischa大為興奮，高呼「Oh my God」！

而Mischa今次更邀得冠軍歌《難道我還未夠難》 的作曲人林奕匡（Phil）首次合唱這首人氣作，他們又分享從未公開的誕生秘話。

 提到今次在小店開騷，全因Mischa想宣傳同時想支持近年面臨艱難經營環境的小店，花宵的老闆Mimi早前訪問時透露，聽過Mischa的《難道我還未夠難》後，覺得甚有共鳴，故促成今次的演出安排。

Mischa撐小店。

Mischa感慨說：「好多各行各業，尤其一啲小店，呢幾年都非常難過，喺好多唔穩定嘅情況下都想同佢哋打氣，啱啱我專輯嘅〈難道我還未夠難〉 歌詞真係描述得好好，好現實咁講大家經歷緊嘅嘢，我諗係好多香港人同自己嘅心聲，我想帶少少希望俾大家，希望唔好失去期盼，希望大家都可以繼續撐落去、頂住。」

二人為急急子慶生。

Mischa將會與樂壇大前輩古巨基合作，她期望可以擦出新火花：「而家收集緊大家意見，睇下唱咩好，我都好期待。」

Mischa演出後又為任主持的急急子慶祝生日，跟Phil一同唱生日歌。

最新影片：193＋肥仔訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】COLLAR團歌MV兩周直逼200萬點擊　《Call My Name!》今晚推出Dance Version
14:48 2022/01/28
【COLLAR成員】COLLAR團歌MV兩周直逼200萬點擊　《Call My Name!》今晚推出Dance Version
【情緒健康】WINKA身兼父母職輟學養弟　曾喪失動力靠兩招走過情緒低谷
19:04 2022/01/28
【情緒健康】WINKA身兼父母職輟學養弟　曾喪失動力靠兩招走過情緒低谷
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
13:47 2022/01/29
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感

你可能感興趣

【COLLAR成員】COLLAR團歌MV兩周直逼200萬點擊　《Call My Name!》今晚推出Dance Version
14:48 2022/01/28
【COLLAR成員】COLLAR團歌MV兩周直逼200萬點擊　《Call My Name!》今晚推出Dance Version
【情緒健康】WINKA身兼父母職輟學養弟　曾喪失動力靠兩招走過情緒低谷
19:04 2022/01/28
【情緒健康】WINKA身兼父母職輟學養弟　曾喪失動力靠兩招走過情緒低谷
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
13:47 2022/01/29
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
歌手 葉巧琳 林奕匡 全民造星 古巨基 小店

最高瀏覽

【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
17:11 2022/01/29
【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃
17:52 2022/01/28
【懷孕離婚】太太稱想要完整家庭偷停避孕藥懷孕　人夫嬲爆欲離婚：我俾人呃
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人