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【神秘符號】葵涌邨合葵樓疑出現竊匪踩線 戶主追問男子已逃去無蹤

健康 11:40 2022/01/30

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臨近歲晚，大家都要小心門窗，以免被竊匪有機可乘。繼本港有多個屋苑早前發現，住戶門外牆身及門鐘附近被人劃上不明記號，擔心沒有人在家時，會成為賊人打劫的目標。

有居於葵涌邨合葵樓的街坊報料，事發於昨日(29日)早上約8時左右，家人剛剛出門口後，不久後有人按門鐘，事主不以為然以為家人忘記帶東西，要折返回家。正當事主應門後，見到一名身高約1.78米、戴眼鏡、打扮斯文的男子轉身離開，事主想追問男子時，對方已經逃去無蹤。

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其後，事主在門外牆壁發現一張從未見過的貼紙，從相片可見，貼紙上貼有多個圓形細小符號，事主認為相當可疑，不排除是賊人踩線留低的記號。

目前合葵樓尚未有確診個案，事主認為，該名男子不大可能是檢疫人員上門拍門。

男子持匙羹爆閘

九龍灣麗晶花園早前亦有人拍到賊匪企圖犯案。一名男子企圖用鐵匙羹，試圖撬開2個單位的鐵閘，事件交由警方處理。

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從住戶的CCTV拍得，一名身穿深色上衣的短髮男子，手持疑似匙羹的工具於單位鐵閘外跪下，未知是想開鎖還是寫低記號。期間一度將口罩拉低，被門口的閉路電視拍到他的容貌。男子曾經退回走廊位置張望，十分警覺，確認四周無人之後再向單位鐵閘落手，至影片完結時仍未見他離開。

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葵涌 罪案

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