【洗黑錢案】澳門司警再拘捕2人涉不法經營賭博　台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉傳涉案

▲ 澳門消息指，被捕姓陳男子為德晉集團主席陳榮煉，亦是台灣女星安以軒的丈夫。

太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華，綽號「洗米華」去年疑涉內地開賭被溫州法院下令拘捕。澳門司警公布於1月28日再拘捕2人，澳門消息指，其中一人為台灣女星安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉。

澳門司警當局今日（30日）召開記者會交代案件，發言人表示，在進行去年11月偵破的一宗犯罪集團不法經營賭博及清洗黑錢案後續偵查時，期間發現49歲姓陳男子及34歲姓蔡男子進行相關不法活動。二人皆報稱為商人，他們涉嫌從事相關犯罪活動，尤其是不法經營網上賭博。

▲ 據了解，被捕人士包括台灣藝人安以軒丈夫陳榮煉。（安以軒微博圖片)

當中主要由陳姓疑犯負責經營及操控有關不法賭博的犯罪集團，蔡姓疑犯則向陳提供相關協助。經分析及調查，當局在1月28日採取拘捕行動，並在新口岸區酒店截獲2名疑犯，將他們帶回進行調查。惟發言人指二人拒絕合作。

行動中，當局再向2名疑犯的辦公地點及住所進行調查，並在有關地點搜獲大量涉及犯罪的證據，包括電腦、伺服器設備、電子儲存載體以及相關文件，同時扣押懷疑涉及犯罪的410萬港元。

發言人表示，雖2次拘捕行動針對不同的團伙，但有充份證據顯示，此次案件和去年11月案件、即洗米華案為同一案件，均共同從事本案的不法犯罪行為。當局稍後將以「犯罪集團不法經營賭博」及「清洗黑錢罪」，將兩名疑犯移送檢察院。

澳門消息指，被捕姓陳男子為德晉集團主席陳榮煉，亦是台灣女星安以軒的丈夫，二人育有一子一女。他亦是澳門福建體育會理事長、德晉慈善會會長、晉江市政協委員、德晉貴賓會董事長、德晉財務有限公司董事長、利互集團董事長、珠海德賢投資管理有限公司董事長、如意國際集團董事長、上海佰迦樂影院投資有限公司董事長等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津