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【天氣預測】除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷　多雲有雨風勢頗大

社會 11:17 2022/01/30

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本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光。（資料圖片）

天文台今日（30日）表示，本港轉吹偏北風，一道冷鋒昨晚已橫過廣東沿岸，今早天氣寒冷，各區氣溫介乎11至14度，較昨天低4至6度，寒冷天氣警告生效，本港附近雲量仍多，但當日間氣溫回升，雲層會轉薄，預料日間有陽光。預料一道雲雨帶在明天除夕及農曆新年期間影響本港，會帶來多雲有雨、繼續寒冷，風勢頗大。

天文台預測今日本港地區部分時間有陽光，早上寒冷，日間乾燥，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。展望受冬季季候風影響，今日廣東沿岸天氣寒冷，明日及農曆新年假期仍然較為寒冷，有幾陣雨，風勢頗大。

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根據天文台9天天氣預報，明天為除夕，周二至周五（年初一至年初四），預料大致多雲，有一兩陣雨，氣溫均介乎12至15度，天氣持續寒冷。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

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責任編輯：余思嵐

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