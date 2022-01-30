【第五波疫情】許樹昌料要6至8周疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，連續數天的確診個案破百宗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若本港確診個案幾何級上升，用盡醫管局所有病床，有可能需要考慮讓有輕微病徵的病人家居隔離。他又說，新冠肺炎口服藥物最快3月抵港，若現時實施家居隔離，更有機會造成大爆發。

許樹昌今早（30日）接受電視節目訪問時指，近日的確診個案是三位數或高雙位數，根據以往幾波的情況，「閒閒地都要6至8周才可以可以按得住（疫情）」；另指本港源頭不明個案共有約50宗，實際數字可能更多，而當中有四分之一人是傳播者，雖然隨著病毒量低，病毒也可能會消失，惟因本港的接種率好低，即使已打兩針，其6個月後也抗體水平都會下降，故暫時仍需要用圍堵政策。

農曆新年將至，他擔心因很多市民會到花墟買花，或在農曆年間拜年，疫情或會在新年後作出反彈，呼籲會前往花墟買花的市民盡量縮短時間，戴好口罩，時常清潔雙手，亦要避免跨家庭聚會。

他又說，雖然醫管局現時暫有足夠的病床供患者使用，但確診個案若是幾何級上升就用盡所有病床，有可能需要考慮讓有輕微病徵的病人家居隔離，最好等到有口服藥物來港後，就更可容易減低他們入院的風險，而沒有病徵的患者甚至可以不用入院，現時就要考慮出院的標準。

他提到，本港去年9月前的出院標準是，只要患者3個檢測樣本，CT值均達33以上便可出院，惟9月後已更改標準，患者需待兩個核酸檢測呈陰性才可出院。不過，他認為，若本港的圍堵政策失效，醫療系統無法負荷，有需要將指引再修改至去年9月前的標準，解釋指要患者兩個核酸檢測呈陰性的做法可能要等5星期，惟3個檢測樣本CT值達33以上的做法，可能只需約兩星期。

另外，美國默沙東（MSD）藥廠及輝瑞製藥有限公司研發出治療新冠肺炎口服藥物，被問到有關藥物何時抵港，他表示醫管局正與藥廠洽購，透露MSD的藥物物最快3月抵港，而輝瑞的藥物可能要5月才有，有關藥物是供高危組別、長者、長期病患者服用，

如果他們確診後5天內可以服藥，可以有效減低入院的機會。

Omicron變種病毒傳播力較強，被問到在實施家居隔離會否造成另一傳播鏈，他說，近日有部分已打兩針的長者因發高燒入院，CT值為11，即病毒量極高，有關個案如作家居隔離，或會導致家人確診，認為這類病人最好要等到有口服藥物控制病毒繁殖，不過，由於口服藥物未抵港，若現時實施家居隔離，更有機會造成大爆發。

許樹昌又指，本港現時約500名帶Omicron病毒患者，僅一人須到深切治療部「聞氧氣」，其餘患者的情況比較穩定，病情輕微，只有喉嚨痛、低燒等，「事實上比起Delta的病徵是輕微好多」。不過，他以外國的情況為例，指沒有打針的長者或小童一旦確診新冠肺炎，且帶Omicron病毒，其重症的機會較大。他認為現時最重要是提高疫苗接種率，已打兩針夠6個月應打第三針加強劑。

至於港府將推出「疫苗通行證」，有市民批評疫苗通行證侵犯人權自由，許樹昌指出現時表列處所均會包括在範圍中，而私人地方則應豁免。他又認為公共交通、商場等多人會去的地方，在公共衞生的角度上，原則上需包括在疫苗通行證當中，但坦言在執行上很困難，相信當局要就有關情況作出商討；另指學生打針比較近日有上升，未必須硬性要求他們打針。

因為多人去的地方，自然危險性一定多啲，如果有人未打針而帶病毒，都會有可能引起爆發。

他又說，港府所訂「疫苗通行證」有9成的接種率是短期目標，相信會維持一段時間，以鼓勵市民續針；另估計當約今年中有第二代疫苗面世，以針對Omicron或Delta變種病毒時，屆時疫情防控會更易，而社交距離或可能大幅減少。

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記者：郭詩詩