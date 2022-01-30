【明星豪宅】視帝黎耀祥北上掘金盆滿缽滿　住獨立屋豪宅揸積架跑車「落街買餸」

三度奪TVB萬千星輝頒獎典禮最佳男主角的視帝黎耀祥，早前往內地拍電影、上綜藝節目，密密搵真銀，黎太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」隨行起北上，照顧丈夫，做成功男人背後的女人。

農曆新年臨近，在內地賺到盆滿缽滿的黎耀祥夫婦在早前亦已回過準備過肥年。黎太日前在社交平台上載短片，分享丈夫帶狗散步的生活點滴，由此令他們的豪宅曝光。

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視帝住獨立屋享靚景

黎耀祥夫婦現居上水天巒獨立屋，屬低密度住宅。從黎太在社交平台分享所見，黎宅客廳備有超大露台，從落地大玻璃可賞內園景，景觀開揚，一家人太亦會在天台嘆下午茶，十分寫意。

兩夫婦平時亦喜歡下廚，廚房十分寬敞，二人可以盡情大展廚藝。另外，黎耀祥亦是一位愛車之人，在4年前曾被傳媒拍到駕積架跑車「落街買餸」。據悉，他祥還擁有寶馬、Land Rover。而這一切，都是黎耀祥多年來努力在事業拼鬥換取的成果。

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由綠葉王成視帝

黎耀祥並非含金鎖匙出世，在小時候，一家八口在父親任職消防員的紅磡消防局宿舍居住，後來黎耀祥在中學時，一家獲政府安排搬到九龍順利邨居住。

他在1985年入讀第1期藝員進修訓練班，同期同學有周海媚、吳茜薇。畢業後加入TVB成為演員，可是一直當配角，在1989年與TVB完約更不獲挽留，於是黎耀祥外闖拍電影及到亞視演劇集包括《電視風雲》、《影城大亨》等。

到2002年，黎耀祥返回TVB，參演《楚漢驕雄》、《鐵血保鏢》、《強劍》等，雖然仍是當配角，但往往比主角更搶鏡，更憑2008年的《秀才愛上兵》奪萬千星輝頒獎典禮最佳男配角獎。

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其事業轉捩點在於2009年播出、當男主角的劇集《巾幗梟雄》，憑柴九一角大受歡迎並勇套視帝，由此黎耀祥從綠葉王成TVB當家小生做男一，繼後再分別憑《巾幗梟雄之義海豪情》、《大太監》再套視帝寶座。

雖然早前他往內地拍電影及頻頻上綜藝節目，不過仍然不會離開香港這個基地，早前黎耀祥便投入TVB新劇《輕·功》的拍攝。