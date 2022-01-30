【疫下被裁】涉解僱住葵涌邨員工　多多餅店突轉軚願作額外賠贘2萬元

▲ 被炒港媽明言不接受餅店2萬元額外賠償。

本港爆發第五波疫情，葵涌邨多棟樓居民需居家隔離，工作受影響。一名港媽早前在網上發文，指自己在美孚一餅店工作7年，公司以「不適合」為由辭退她，她懷疑原因與她居住於葵涌邨有關。港媽日前再發文，稱涉事餅店答應給予長期服務金及代通知金，以及額外補償2萬元；惟她表明不接受補償金額，將向平機會作出投訴。

表明不接受2萬補償金

事主陳小姐28日在Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，指涉事的美孚多多餅店現時答應給予長期服務金及代通知金，此外再補償港幣2萬元。港媽表明不接受補償金，要求對方列明金額「係對我突然被解僱之補償或心靈補償」，金額方面亦再待協商。

她指將向平機會投訴餅店，由於落案後不能再為事件作任何討論，故是次發文作「最後交代」。詢問平機會職員意見後，她打算從三個方向釐定賠償金額，首先是在她居住環境爆發疫情期間，突然失去工作的補助；此外是心靈上的補助，她提及當日被辭退時感到難堪，「畀多位同事用不屑眼神望住之下執清locker離開」；再來是她認為自己無故被裁：

我喺公司工作絕不是一個短時間，喺無犯錯下被即日解僱，事後公司更公開以我工作表現為由將我解僱，令我好難受。

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要求對方澄清辭退理由

對於餅店以工作表現為由將她解僱，港媽要求對方澄清，指負責人曾向她表示公司生意未如理想，需精簡人手，與工作表現無關。她又請餅店停止將其電話號碼公開，以及盡快為同事清楚制定僱傭合約，以作保障。

港媽承諾收到賠償後，會將部分金額用作慈善用途，幫助弱勢社群，用以答謝網民對她的幫助。她又期盼盡快找到新工作：

希望過年後喺新工作上努力，好好重新出發。

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餅店承諾購買1000飯盒派街坊

多多餅店27日在Facebook專頁發出帖文，表示歉意，指正在積極與前僱員協商中，並承諾購買1000飯盒派發深水埗街坊。

對於有關小店報導，呢兩日我地認真檢討過，確實有處理不恰當及溝通不足嘅地方，小店深表萬分歉意，並收返之前相關嘅回應，正在積極同陳女士協商中。

餅店負責人在帖文稱店舖是一間服務社區多年的小店，默默用心經營至現時，感恩得到街坊的支持，經過是次事件，會汲取經驗，以及誠心聆聽公眾同員工的意見。

對於今次引起大家嘅不便，為表一點心意，小店向北河（同行）明哥慈善基金有限公司購買1000個飯盒，將於2月贈予深水埗街坊。

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責任編輯︰王明芳