【食不安心】圓方日本餐廳驚現老鼠行走　食客嚇到立即大叫有老鼠呀！

▲ 有網民在圓方一間日查食肆用餐時，發現有老鼠行走。

進食期間遇見老鼠，實在令人感到嘔心又驚恐。近日有網民爆料，指在圓方一間日本食肆進食時，驚現老鼠在餐廳內行走。事主當日一行６人到餐廳用膳，埋單共$3,100，認為在一間人均消費逾$500的食肆，遇上老鼠實在不能接受。TOPick向涉事餐廳查詢當日有情況，惟店方表示不方便回應。

該網民26日在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文表示，當日在餐廳進食期間，發現有老鼠在餐廳內行走，嚇得立即大叫：「有老鼠呀！ 」惟餐廳若無其事，只安排坐在老鼠附近的食客換位置，也沒有嘗試找出老鼠的蹤影。

事主當刻主動向餐廳員工查詢 ：「點解當無事發生一樣？」並與餐廳職員理論幾句，怎料，只得到其中一位女店員回應。

因為你哋坐係附近，阻住咗我地搬開啲枱凳搵老鼠，所以乜都做唔到。

事主指同時一名疑似男經理，跟女店員說一句：「通知咗地鐵管理處」便走開，無視事主查詢。事主亦無奈表示只好拍下老鼠的相片，再「急急腳」付錢離開。

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事主指明白疫情期間食肆好難捱，不過自己在該餐廳人均消費超過$500，驚見老鼠之付餘，更沒有一句道歉，對於餐廳的衛生情況及服務態度感到非常擔憂與失望。

事後，事主亦已報食環署反映有關問題。

帖文一出，引起網民回應。

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責任編輯：羅嘉欣