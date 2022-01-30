【農曆新年】醫管局假期加強普通科門診診所服務　增約1100個額外診症名額

▲ 農曆新年假期普通科門診服務安排。（資料圖片）

醫管局今日（30日）表示，因應新冠疫情和冬季服務高峰期，醫管局會加強普通科門診診所在農曆新年假期期間的服務，包括在假期期間增加約1100個額外診症名額，另外有3間普通科門診診所於假期期間額外增設服務，即合共有17間普通科門診診所提供服務，配合市民的求診需要。



局方指，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生或私家醫院24小時門診求診。因應2019冠狀病毒病疫情，公立醫院目前正啓動緊急應變級別，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩。

農曆新年假期普通科門診服務安排（2月1日至3日-年初一至三）

▲ 農曆新年假期普通科門診服務安排。

服務時間

上午9時至下午1時及下午2時至下午5時



派發新冠病毒測試樣本收集包及收集樣本的普通科門診診所

樣本收集包派發時間：上午9時起，派完即止

樣本收集時間：上午9時至11時（2月1日及2日）及上午9時至下午1時及下午2時至3時（2月3日）

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責任編輯：余思嵐