【打擊罪行】海關去年偵破走私案增33%　查獲火器彈藥數目案下降

▲ 海關去年檢獲最大宗走私案，市值12億港元。（資料圖片）

海關今日（30日）表示，去年執法案件有8323宗，被捕人數5143人，兩者較2020年數字分別上升3%及26%，檢獲物品價值約62.7億元，按年上升73%。執法案件中約52%渉及私煙活動，其次為毒品和保障知識產權案件，堵截火器、彈藥及戰略物品流入亦見成效。

海關指，在去年檢獲毒品3800公斤，較2020年上升9%；檢獲毒品總值24.76億元，按年上升18%，較2018年更上升4.5倍，偵破案件數目906宗，拘捕217人，按年分別下跌18%及上升9%。年內偵破7宗過億元毒品案件，總市值接近11億元；最大一宗為260公斤市值3億元的可卡因案件。年內檢獲量最大毒品類別為冰毒，共946.5公斤，按年上升17%。大麻案件有141宗共782.7公斤，按年上升7%及93%。大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件有5宗，與2020年相同。

其次在走私方面，去年偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件，較2020年上升33%；被捕人數264人，下跌7%。檢獲物品總值23.45億元，按年上升1.9倍，亦較2019及2020兩年總和多出0.8倍，超過10億元。截獲內地與香港之間海上走私物品貨值升幅尤為明顯，去年數字達21.78億元，較2020年上升2.8倍。去年海關偵破4宗過億元案件，總市值超過16.8億元，包括1宗海關有紀錄以來最大宗案件，案中檢獲市值12億元貨品。

在保護知識產權方面，去年共偵破715宗侵犯知識產權案件，拘捕404人，較2020年分別上升21%及36%；檢獲315萬件侵權物品，按年上升1.7倍。檢獲物品總值約1.66億元，較2020年上升51%。主要檢獲侵權物品為電器及電子產品，其次為衣服及配件。於網上侵權方面，共偵破案件108宗，檢獲物品價值653萬元，貨值較2020年上升85%。網上盜版及科技罪行案件有23宗，按年上升64%。實體店鋪利用網上平台作招徠以售賣侵權物品的案件數目較2020年上升1.6倍至41宗；檢獲貨品總值亦上升8.6倍至413萬元。

另外，海關又稱本港實施港區國安法後，去年查獲火器及彈藥案件數目已有所下降，去年查獲13宗非法槍械、槍械配件和彈藥案件，較2020年下跌65%；而戰略物品案件亦由2020年的149宗，下跌至去年128宗。海關去年亦成立首支槍械搜查犬隊，以進一步加強海關堵截火器及彈藥流入香港的能力，防範恐怖活動，維護國家安全。

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責任編輯：余思嵐