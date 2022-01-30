【外傭來港】外傭數量兩年跌6萬　羅致光指解決外傭荒未見曙光

▲ 羅致光指解決外傭荒未見曙光。（資料圖片）

變種病毒Omicron肆虐全球。勞工及福利局局長羅致光今日（30日）發表網誌，形容「菲律賓疫情如坐火箭」，解決外傭荒未見曙光。

羅致光表示，香港的外傭數目由2020年1月底的40萬人，自疫情以來不斷下降。到2021年底已不足34萬人。雖然當局在去年8月底開始逐步增加外傭檢疫設施，但外傭數目仍由9月底的35.3萬名，下降至12月底的33.9萬名。雖然12月的新合約來港外傭數目已有所增加，但流失的卻超過一萬名。加上因應航班「熔斷機制」，本港於1月8日開始禁止來自8個國家包括菲律賓的人士到港，羅致光指從業界了解，亦有不少外傭因回鄉放聖誕及新年假而滯留菲律賓。

羅致光又指，Omicron肆虐之下，菲律賓疫情亦「如坐火箭」，每2至3天便倍增，到港菲傭確診數字急升，指1月初只有175名菲傭到港，同期卻有79名檢測陽性，比率卻超過4成，形容「十分驚人」。惟本港12月底亦出現本地感染Omicron個案，羅致光預計檢疫設施的供應可能在短期內非常緊張，只能將竹篙灣檢疫中心內用作外傭到港後檢疫的約1,000個單位，留給本地檢疫之用，並逐步將未完成檢疫的外傭遷移到於1月起新增作為指定檢疫設施的一間酒店。

為進一步紓緩安排外傭來港的困難，勞工處於1月27日宣布，由2月6日及3月1日起，分別增設奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店為指定檢疫設施，提供額外合共491個房間，供新來港工作的外傭作檢疫用途。勞工處亦於1月28日宣布，由2月5日起，外傭來港檢疫期與其他人士一樣，由21天減至14天。羅致光解釋，同一個外傭指定檢疫設施房間數目，由2月5日開始，以同一個時段計算，便可多讓50%的外傭到港，希望有助減輕外傭荒的狀況。

羅致光稱，能夠想像香港可能有數以萬計的家庭都在面對缺乏外傭支援而要照顧家人的困境。惟他指出，香港的疫苗接種率不高，特別是需要接受照顧的長者接種率更低得令人擔憂，故要爭取大幅增加疫苗接種率，才可以有條件逐步放寬防疫措施。





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責任編緝：黃穎津