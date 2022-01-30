【頂尖科學家】全球前2%頂尖科學家2021榜單出爐　許樹昌呼吸科全球排名第二

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

美國斯坦福大學早前公布「全球前2%頂尖科學家2021」（World’s Top 2% Scientists）名單，其中本港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在呼吸學科的全球排名中，位列全球第二；而內地專家中國工程院院士鍾南山位居全球第八。

「全球前2%頂尖科學家」榜單由斯坦福大學John P. A. Ioannidis教授團隊發布，從近700萬名科學家中遴選出世界排名前2%的科學家，排名分22個領域和176個子學科領域，囊括共約16萬名來自各領域的著名科學家。名單根據一個學術文章數據庫，按總引用量、文章數目等評分。

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記者：郭詩詩