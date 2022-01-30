【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪組合獎無望　COLLAR趕上「尾班車」爭合唱歌曲獎

香港電台與TVB破天荒合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，將於4月3日假九展舉行，為本港樂壇史上首次由兩大電子傳媒機構合辦的音樂頒獎典禮，可說具歷史性。

在昨日（1月29日）起，頒獎典禮開始接受樂迷投票，投選「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、 「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最 佳劇集歌曲獎」及「香港金曲全球華人至尊金曲獎」9大獎項。

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不設組合獎

可是有樂迷發現，過往《十大中文金曲頒獎音樂會》設有「樂隊/組合獎」，但今次的《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》卻改定義只設「樂隊獎」。

因此在「香港金曲樂隊獎」候選名單上，有符合樂隊資格的ToNick、Nowhere Boys、RubberBand、Dear Jane、R.O.O.T、ONE PROMISE、Supper Moment及Yellow!野佬入圍。

但屬於男團組合而非樂隊的MIRROR、C AllStar、ERROR、P1X3L一律不能入圍爭「樂隊獎」。

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MIRROR「分拆上市」

雖然大會不設組合獎變，不過MIRROR在該頒獎典禮並不一定完全沒機會得獎，因為頒獎禮設「最佳合唱歌曲獎」，MIRROR、C AllStar、ERROR、P1X3L都有歌曲入圍。

同時，成軍不久的女團COLLAR、After Class趕上尾班車，分別憑《Call My Name!》、《要為今日回憶》入圍「最佳合唱歌曲獎」。

另外，MIRROR的《One and All》、《Boss》、《WARRIOR》均打入「金曲獎」候選名單。呂爵安（Edan）個人憑《E先生 連環不幸事件》及與教主盧瀚霆（Anson Lo）合唱《突如其來的心跳感覺》入圍金曲獎。而Anson Lo亦憑個人歌曲《EGO》、《Megahit》入圍爭金曲獎。

唱功了得的柳應廷則有《狂人日記》及《人類群星閃耀時》入圍。人氣王姜濤憑《Master Class》、《愛情簽證申請》及與AGA合作 《I Know》入選。

▲ MIRROR

至於ERROR成員，全員合唱的《我們不Chok》、193郭嘉駿獨唱《睡到3點》及肥仔梁業個人的《Lady Killa》獲提名金曲獎。

可是較令人摸不著頭顱的安排是，因為沒有「組合獎」，MIRROR的12位成員「分拆上市」入圍爭男歌手獎，比如沒有個人單曲的楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）Frankie（皮皮）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、Stanley（大表哥）王智德（Alton）卻以個人身份入圍男歌手獎。