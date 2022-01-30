【紅陶大宇】試過一年零收入女友陪度逆境　陶大宇返港盡孝心照料母親

人生際遇難料。去年底因在內地商場翻唱《倒轉地球》，以撥水式台風在網上忽然爆紅的陶大宇，再度成人氣焦點。由內地返港過年旳陶大宇，即成搶手貨，更有指半年內狂吸金七位數，在圈內走過30個年頭，陶大宇接受TOPick專訪，坦言明白人氣如浮雲，當下沒有飄飄然，只想在未來的賽道上仍可以有繼續跑下去的一席位。

自陶大宇《倒轉地球》成現象後，由內地返港的他，坦言真的要感謝一班網民，造就了他事業的另一個春天。

半年前，陶大宇一如不少藝人到內地商演搵錢，卻想不到一去便六個月。「我未試過離開香港那麼長時間，跟上面的團隊也學了很多事，例如玩這個短片平台，比起其他藝人，我是起步較慢，要好勤力去追回速度，最初是抱隨心態度，怎會想到會有回響，好多網友再去二次創作令件事發酵，所以真是好榮幸，像收到一份大禮物。」

▲ 陶大宇回港休息兼過年。（攝影：陳詠琪）

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做藝人要有正能量

陶大宇返港後，正式走入錄音室唱賀年歌《紅陶大宇喜迎春》，大家都說樂壇要還他一個交代了，大宇笑道：「不過說到我要進軍樂壇就誇張了一點，順其自然吧，暫時沒好大計劃，手頭工作亦已完成，而且過去半年真的已好疲倦，今次返港想休息一下，見見朋友，也想多照顧母親。」

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有人分析近年疫情反覆令不少人困擾，難得見到令一些令大家開心的事，因而互相瘋傳，製造了今次「倒轉地球」效應，大宇也是體會的。「可能今次疫情真的太嚴重，突然有條友出來搞下笑，都算一份正能量，這令我明白，當藝人就算幾不開心，行到出來都要很開心，讓大家得到歡樂，見到觀眾笑，反而會影響我也會開心，最怕做了事出來，大家沒有反應才更慘，所以就算這熱潮過了，又沒有人理我，我都會朝給大家正能量這方向去行。」

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信心不再來自名牌

大宇坦言自己最怕沒有寄託，有工作反而讓他可減壓，而他確試過有一年沒有工開的日子。「 大約是前年疫情剛起時，市場都好亂，所有演出都延後，之後就足足一年沒工開，日日坐在家中，惟有經常保做運動保持體態，又去學煮食，陪媽媽去街市買餸，同檔主談天，或者約朋友見面，讓自己多些事做，才不會變負面思想。」

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零收入一年，問他有沒有影響，大宇微笑：「那我做了那麼多年，如果停工一年就生活有問題，那自己也很失敗，而且我現在也不大使，過了以前有錢就身痕要換車換錶的日子，因為不用再靠外在物資去証明自己，我的信心不再來自名牌，而是真正的自己，信心很重要，有信心未必得，但沒有信心就一定不會成功。」

低潮時，問他是否感激女友不離不棄支持，大宇稱：「這是當然的，不論是身邊人、朋友，我都當作是一家人，沒她們支持，我不會有動力，感激會放在心上。」

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寧願自己病都不想母親受苦

他自言年紀已不細，只希望可以長做長有。「大家上網一查，都知我幾多歲，這副偈是殘殘地了，仍可以在這個賽道去跑，真的要多謝身邊人不斷加油，拿甚麼名次不重要，有得落場已好開心。」

現時同媽媽同住的大宇，出名是孝順仔，現時生活上都以照顧年邁母親為最大考慮。「媽媽早年都跌過幾次，加上真的很大年紀，我是寧願自己跌自己病，都不想她辛苦，就算請工人姐姐都會不放心，她試過家中暈倒，入了醫院半年，以為自己出不到來，慶幸都大步跨過。」

大宇過去半年內地工作，讓哥哥和大嫂照顧母親，自言現在輪到他來陪母親住，也可時刻陪伴，盡顯考心。

記者：陳家昌

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