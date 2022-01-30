【新冠肺炎】韋志成指觀塘市中心重建項目試行浮動規劃參數模式　應對經濟不確性

▲ 市區重建局行政總監韋志成。（資料圖片）

本港爆發第5波新冠疫情。市建局行政總監韋志成今日（30日）表示，疫情的最新發展，決定將一個重建項目的開展日期押後，視乎疫情的發展再決定開展項目的時間，市建局觀塘市中心重建計畫第4和第5發展區的商業項目，將試行「浮動規劃參數」模式。

市建局行政總監韋志成發表網誌指，第五波疫情對市建局的業務和運作帶來影響，在重建項目方面，市建局原訂在本年度啟動3個發展項目，其中兩個位於深水埗的項目在去年9月疫情較穩定時已順利啟動，餘下最後一個項目的籌備工作亦進入最後階段，按原計劃在本月初啟動，但因疫情的最新發展，決定將該重建項目的開展日期押後，視乎疫情的發展再決定開展項目的時間。

樓宇復修工作方面，其中大約100宗個案剛在本月初完成委聘承建商的招標程序，原定在本月內陸續開標和評審標書。然而，開標工作需要有市建局職員、最少兩名法團代表、見證人等多方人士參與，在現行的社交距離措施下，相關工作也需要暫停。

韋志成又稱，市建局全盤考慮各項相關的技術評估，以及市場對商業用地供應、規劃設計等各方面的意見後，建議在觀塘市中心項目第四和第五發展區的商業部分，首次試行「浮動規劃參數」的模式來規劃，現正深化這套「浮動規劃參數」模式的執行細節，預計在今年年中向城規會提交相關修訂的申請。

在「浮動規劃參數」模式下，准許的總商業樓面面積將維持約200萬平方呎，而寫字樓、酒店和零售三類業務的發展參數，可容許中標發展商因應市場未來需要作適度調整。在寫字樓部分劃為不多於總商業樓面約6成，相對原來規劃大綱列明須興建70萬平方呎樓面，中標發展商可因應市場對九龍東商貿區內寫字樓樓面的需求作上調，並以6成為該用途設樓面的上限，以平衡增加寫字樓設施所新增的人流，不會超出區內交通的負荷等。

零售部分的樓面面積由原來指定須興建約100萬平方呎，下調為不少於總商業樓面的3成，以兼顧區內市民購物的民生需要。酒店部份由指定興建34萬平方呎樓面的酒店設施，修訂為不設樓面面積下限，中標發展商可因應市場需要及業務前景，自行設定酒店部分的比例，最多為34萬平方呎。

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責任編輯：余思嵐