【新冠肺炎】海關高級關員初步確診　居葵涌葵馥苑安葵閣

▲ 一名海關高級關員初步確診。（資料圖片）

海關今日（30日）公布，一名海關高級關員初步確診2019冠狀病毒病。

個案涉及一名高級關員，他於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作。他居於葵涌葵馥苑安葵閣，一直遵循強制檢測公告進行強制檢測，直至今日初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。他最後一日上班日為1月21日，過去14日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他目前已入院接受治療，情況穩定。

發言人表示，海關高度關注事件，並採取下列措施，包括安排於深圳灣口岸工作的海關前線員工每3日進行一次病毒檢測，直至今日，人員的檢測結果均為陰性；安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測；派員清潔及消毒該名高級關員的相關工作地方等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津