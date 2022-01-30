  • 19°C
香港時間 : 2022130日 (週日) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】海關高級關員初步確診　居葵涌葵馥苑安葵閣

社會 12:58 2022/01/30

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一名海關高級關員初步確診。（資料圖片）

海關今日（30日）公布，一名海關高級關員初步確診2019冠狀病毒病。

個案涉及一名高級關員，他於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作。他居於葵涌葵馥苑安葵閣，一直遵循強制檢測公告進行強制檢測，直至今日初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。他最後一日上班日為1月21日，過去14日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他目前已入院接受治療，情況穩定。

發言人表示，海關高度關注事件，並採取下列措施，包括安排於深圳灣口岸工作的海關前線員工每3日進行一次病毒檢測，直至今日，人員的檢測結果均為陰性；安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測；派員清潔及消毒該名高級關員的相關工作地方等。

 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【強制檢測】38個處所納強檢　涉柴灣多間食肆及觀塘多處【附須檢測時間】
今日 10:22
【強制檢測】38個處所納強檢　涉柴灣多間食肆及觀塘多處【附須檢測時間】
【封區檢測】大窩口邨富榮樓及富華樓1949人接受檢測　無發現確診個案
今日 10:16
【封區檢測】大窩口邨富榮樓及富華樓1949人接受檢測　無發現確診個案
【新冠肺炎】慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性疑有隱性患者　曾於上址逗留人士須強檢
今日 10:23
【新冠肺炎】慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性疑有隱性患者　曾於上址逗留人士須強檢
【疫苗通行證】陳肇始指若首劑接種率達9成　或會以疫苗通行證為基礎調整防疫措施
今日 10:23
【疫苗通行證】陳肇始指若首劑接種率達9成　或會以疫苗通行證為基礎調整防疫措施
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港
今日 11:57
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港

你可能感興趣

【強制檢測】38個處所納強檢　涉柴灣多間食肆及觀塘多處【附須檢測時間】
今日 10:22
【強制檢測】38個處所納強檢　涉柴灣多間食肆及觀塘多處【附須檢測時間】
【封區檢測】大窩口邨富榮樓及富華樓1949人接受檢測　無發現確診個案
今日 10:16
【封區檢測】大窩口邨富榮樓及富華樓1949人接受檢測　無發現確診個案
【新冠肺炎】慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性疑有隱性患者　曾於上址逗留人士須強檢
今日 10:23
【新冠肺炎】慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性疑有隱性患者　曾於上址逗留人士須強檢
疫情 強制檢測 病毒檢測 新冠肺炎 深圳灣 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 海關 葵涌 深圳

最高瀏覽

【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
17:11 2022/01/29
【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
11:52 2022/01/29
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人