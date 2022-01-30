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【新冠肺炎】3棟大廈疑有垂直傳播多戶須撤離　 包括油麗邨雍麗樓、石蔭東邨蔭裕樓、青衣宏福花園2座

社會 16:35 2022/01/30

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3棟大廈疑有垂直傳播多戶須撤離，包括油麗邨雍麗樓、石蔭東邨蔭裕樓、青衣宏福花園2座。

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代最新情況。

青衣宏福花園。（黃傑偉攝）

衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診個案，包括77宗本地個案，其中62與早前個案相關、15宗源頭不明；4宗輸入個案；同日錄得逾70宗初步確診。張竹君表示，有3棟大廈疑有垂直傳播，包括油麗邨雍麗樓、石蔭東邨蔭裕樓、青衣宏福花園2座，當局已到上址調查，多戶居民須撤離。

  • 油麗邨雍麗樓高層26單位有垂直傳播，36樓以上26單位須撤離，涉4個單位，共12人
  • 石蔭東邨蔭裕樓低層06單位有垂直傳播，2至8樓06及07單位須撤離，涉14個單位，逾30人
  • 青衣宏福花園2座高層E室有垂直傳播，26至32樓D及E室須撤離，涉12個單位，未知所涉及的人數

翻查紀錄，青衣宏福花園2座昨日（29日）有3人確診，包括：

  • 1歲男嬰（個案#13938）與輸入個案有流行病學關連個案，帶N501Y及T478K，疑似Omicron個案，
  • 40歲女士(個案#13979) 與本地個案有流行病學關連個案，帶N501Y及T478K，疑似Omicron個案，
  • 11歲男童(個案#13984）報稱居荃灣絲麗酒店及宏福花園2座，與本地個案有流行病學關連個案，帶N501Y及T478K，疑似Omicron個案，已接種新冠疫苗

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記者：郭詩詩

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