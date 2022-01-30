【葵涌邨爆疫】消息：葵涌邨新增約8宗初步陽性個案　葵馥苑安葵閣多2人染疫

▲ （陳國峰攝）

第五波疫情持續，消息指，葵涌邨今日（30日）新增約8宗初步陽性個案，而葵馥苑安葵閣多2人染疫。新增的初步陽性個案，分別為逸葵樓1宗、映葵樓2宗、雅葵樓3宗、芊葵樓1宗、曉葵樓1宗。

海關今日公布，一名高級關員初步確診，居葵涌葵馥苑安葵閣，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（29日）表示，葵涌邨累計總確診人數增至416人，涉及210個單位。目前確診的邨內樓宇包括，逸葵樓︰274宗，133單位；映葵樓︰92宗，47單位；芊葵樓︰3宗，2單位；旭葵樓︰3宗，3單位；雅葵樓︰12宗，涉7單位。

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記者：郭詩詩