  • 19°C
香港時間 : 2022130日 (週日) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】當局指抗疫清零討論不違港區國安法　「動態清零」為抗疫有效方法

社會 13:24 2022/01/30

分享：

熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港府指動態清零是抗疫最有效方法。（資料圖片）

港府今日（30日）表示，抗疫「清零」目標有效性的討論不涉違反香港國安法，強調「動態清零」是防疫抗疫及保護市民衞生安全的最有效方法，確保社會公共衞生體系有效運作。

當局指，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的Omicron變異病毒株個案不斷上升，必須以最快手段切斷傳播鏈，達至「動態清零」的目標，否則後果不堪設想，本港採取一系列措施強化「外防輸入、內防擴散」，以最大力量保護市民生命安全。

當局又稱，截至本月29日，本地首劑疫苗接種率不足8成，目前還有約50萬名70 歲或以上長者未接種第一劑，已宣布推動長者接種疫苗的措施。至於兒童方面，政府自本月21日起將疫苗適用年齡進一步擴至5至11歲，呼籲市民按政府的安排接種疫苗。

【湊得輕鬆啲】雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【天氣預測】除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷　多雲有雨風勢頗大
今日 11:17
【天氣預測】除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷　多雲有雨風勢頗大
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港
今日 11:57
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港
【農曆新年】醫管局假期加強普通科門診診所服務　增約1100個額外診症名額
今日 11:33
【農曆新年】醫管局假期加強普通科門診診所服務　增約1100個額外診症名額
【打擊罪行】海關去年偵破走私案增33%　查獲火器彈藥數目案下降
今日 12:04
【打擊罪行】海關去年偵破走私案增33%　查獲火器彈藥數目案下降
【外傭來港】外傭數量兩年跌6萬　羅致光指解決外傭荒未見曙光
今日 11:54
【外傭來港】外傭數量兩年跌6萬　羅致光指解決外傭荒未見曙光

你可能感興趣

【天氣預測】除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷　多雲有雨風勢頗大
今日 11:17
【天氣預測】除夕及農曆新年假期天氣持續寒冷　多雲有雨風勢頗大
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港
今日 11:57
【第五波疫情】許樹昌料6至8周後疫情才可受控　新冠肺炎口服藥物最快3月抵港
【農曆新年】醫管局假期加強普通科門診診所服務　增約1100個額外診症名額
今日 11:33
【農曆新年】醫管局假期加強普通科門診診所服務　增約1100個額外診症名額
環境衞生 疫苗 強制檢測 港區國安法 國安法 新冠肺炎疫情 疫情 香港

最高瀏覽

【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
17:11 2022/01/29
【書包殺手】小六兒子書包挖出灰綠色不明球體 媽媽戳入後揭開真相大感崩潰
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
11:52 2022/01/29
【正能量】大埔富亨邨恐怖曱甴屋完成翻新　獲暖心店舖贈傢俬煥然一新
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人
15:30 2022/01/28
【將軍澳棺材】將軍澳靈車車尾門突打開　棺材墮地上蓋打開驚煞路人