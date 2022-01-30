【新冠肺炎】當局指抗疫清零討論不違港區國安法　「動態清零」為抗疫有效方法

▲ 港府指動態清零是抗疫最有效方法。（資料圖片）

港府今日（30日）表示，抗疫「清零」目標有效性的討論不涉違反香港國安法，強調「動態清零」是防疫抗疫及保護市民衞生安全的最有效方法，確保社會公共衞生體系有效運作。

當局指，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的Omicron變異病毒株個案不斷上升，必須以最快手段切斷傳播鏈，達至「動態清零」的目標，否則後果不堪設想，本港採取一系列措施強化「外防輸入、內防擴散」，以最大力量保護市民生命安全。

當局又稱，截至本月29日，本地首劑疫苗接種率不足8成，目前還有約50萬名70 歲或以上長者未接種第一劑，已宣布推動長者接種疫苗的措施。至於兒童方面，政府自本月21日起將疫苗適用年齡進一步擴至5至11歲，呼籲市民按政府的安排接種疫苗。

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責任編輯：余思嵐