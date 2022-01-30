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【天后過年】楊千嬅年初三生日上海度過　每日視像叮囑父母保重身體

娛樂 13:15 2022/01/30

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現身於上海的楊千嬅剛完成手上工作，準備在農曆年期間，好好享受家庭樂，年廿九千嬅們會食團年飯及拜年，至於千嬅在港的父母則要透過視像拜年。今年大年初三正是千嬅的生日，她的生日願望是疫情快過，大家回復正常生活！

今年大年初三生日的千嬅，她沒有特別慶祝，只是與家人吃飯，她覺得一家人在一起已經很開心，不用大肆慶祝。千嬅又說，已準備好利是，她又安排了在港工作的同事代派利是，希望大家虎年身體健康，工作順利！

在農曆年期間千嬅會放假休息，留在家中陪伴家人亦是一種樂趣，因為老公丁子高的爸爸及家姐等親戚在上海居住，大家互相有照應。千嬅表示，她與爸爸媽咪每日也會視像通話，近期香港疫情反覆，她亦叮囑父母減少出街，保重身體。

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千嬅除了工作外，空餘時候會找節目自娛，她笑言有四大娛樂，閒來她最愛煲劇，打羽毛球、網球及做健身，近日她以4天時間追看劇集《家族榮耀》，因為劇情有吸引力，每個演員也有發揮機會。

一直以來有不少港藝人到內地發展，千嬅之前分別與林子祥及葉蒨文有合作機會，她與葉蒨文會合唱一首歌，能有機會與有份量的前輩合作是很滿足的事。

最新影片： 雲文子師傅教擺風水陣　虎年文昌位催旺學業運

撰文 : TOPick柴犬出動

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