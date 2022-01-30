【財政預算案】陳茂波：著眼支持疫下經濟民生　兼顧中長期發展及金融穩定

▲ 陳茂波為市民送上新春祝福。（司長隨筆圖片）

財政司司長陳茂波表示，和團隊在編製新一份財政預算案時，一直都在小心研判和作動態評估。大原則是，既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定，強調須穩慎平衡、長短兼備。

陳茂波今在網誌中表示，2021年經濟復蘇的力度比預期好，加上多個經濟環節都呈現向好的勢頭，令政府的收入在即將完結的財政年度遠高於預期。他預計，今年度首九個月(截至去年12月底)，政府的財政狀況會進一步大幅改善，但指出，不能按此便簡單推斷全年度的財務數字。因為在年結前的3個月，政府還須支付相當的開支，以應付日常運作，過去的經驗顯示，二至三月這兩個月份往往支出大於收入。

陳茂波續指，環球市場正面對著疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅；通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾，認為這些不明朗因素令全球經濟前景更複雜多變，強調須穩慎平衡、長短兼備，才能讓香港經濟乘風借力、揚帆前進。

本港疫情尚未受控，陳茂波呼籲市民，農曆新年儘可能減少跨家庭聚會，儘量避免到人多擠迫的處所，以及接種疫苗。他又呼籲大家，全面配合檢測、隔離等要求，強調只有全方位找出傳播源頭，才能以最短的時間和最大程度切斷傳播鏈，管控住疫情。

陳茂波說，認為在面對巨大挑戰甚至危機時，更須小心研判，為眼前的挑戰和可預見的情況和問題，作最壞的打算和做最好的準備，穩慎應對處理。「只有這樣才能最好地服務七百多萬市民，為香港的穩定前航修築更穩固暢順的河道。」

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記者：林曉君