【本地年花】霍啟剛一家四口遊元朗農莊　疫下損失慘重籲支持本地花農

▲ 霍啟剛一家四口昨同遊元朗農莊。

受疫情影響，今年年宵市場取消，對花卉銷售構成影響。霍啟剛與妻子郭晶晶及兩女同遊元朗信芯園農莊，一家四口開心打卡，又買花力撐本地花農。他指疫情下不少花農損失慘重，呼籲大家多多支持。

一家四口開心打卡

霍啟剛在Facebook專頁上發文，指昨早與家人同遊信芯園農莊賞花。從他上載的相片可見，一家四口站在風車前「打卡」，又於粉紫色花海前留影，樂也融融。他買花時偶遇農莊老闆娘信嫂，得知對方早前在農田跌倒弄傷腳，需進行手術，希望她早日康復。

他指疫情下不少花農損失慘重，呼籲市民到花田支持：

其實花農咁辛苦，就係為咗我地可以過一個開開心心嘅年，希望大家可以多多支持！

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籲支持本地花農

信芯園農莊每日上午9時至下午6時開放，遊人可於園內欣賞百合、劍蘭及鬱金香，入場費為50元。農曆新年前人流暢旺，信哥鼓勵來訪市民於元朗或上水轉乘公共交通工具，於「石湖圍」巴士站落車步行往農場。他提醒遊人盡量不要乘坐前往小磡村的小巴76號線，因此車是較深處村民唯一的交通工具。

信哥又呼籲市民多多支持其他本地花農。網誌平台《阡陌之間》整理2022年年花資訊，內附花農地圖、花農介紹及市場最新動態，有興趣的市民可【按此】觀看。

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責任編輯：王明芳