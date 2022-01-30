【好人好事】暖心的士哥主動攙扶輪椅伯伯落車　細心推上行人路確保安全獲力讚

▲ 熱心司機溫柔地扶著輪椅漢下車，暖心行為得到一眾網民稱讚。

人間有愛！近日有網民於社交媒體上載了一段的士司機扶載輪椅伯伯的片段，下車時司機不但細心由車廂中扶出伯伯，更推輪椅伯伯到行人路上。片段曝光後，引起網民熱烈討論，紛紛表揚的士司機！

▲ 的士司機細心扶出輪椅漢，獲得大批網民稱讚！（圖片來源：影片截圖）

該網民於Facebook上載了一段短片，片段中可見， 的士停泊在馬路邊讓乘客下車，下車時的士司機主動到後坐車廂協助另一名女乘客一同扶輪椅伯伯下車。

過程中，司機半個身子進入車廂，再護著輪椅伯伯的頭部，把伯伯靠在自己身上，再細心地輕輕把他扶到輪椅上。的士司機不但未有就此離開，關上車門後，更把輪椅伯伯推到行人路上，確保他安全後再回到車上離開。

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片段曝光後，立即引來大批網民回應，紛紛稱讚司機的行為！「多謝好心人，阿伯行動便，他也不想這樣。有能力的，幫得就幫！」、「好人一世平安！」、「助人為快樂之本」，更有人祝福的士司機「謝謝的士哥哥的幫助，好心有好報，祝 新年快樂，身體健康，生活愉快！」大家紛紛表揚他，好心有好報。

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責任編輯：羅嘉欣