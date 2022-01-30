【青春本我X聲夢傳奇】Gigi炎明熹首度推出普通話歌　嘉樂盈盈夫婦檔登場演劇

▲ 《青春本我》

由《聲夢傳奇》全體學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）等參演的劇集《青春本我》今集主要內容講述怪獸家長與子女的「鬥爭」。

劇中高材生Aeren因成績略有退步，身為家教會主席的母親（湯盈盈飾）即大動肝火，聯同丈夫（錢嘉樂飾）等殺入學校向柯校長（鄧梓峰飾）施壓，要求取消所有課外活動，包括萬眾期待的校園祭。

另一邊廂，Gigi父母（姜皓文、陳煒飾）堅決離婚，Gigi要抉擇跟誰生活，由此令她十分煩惱不已。

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Gigi推出新歌《複雜》

這集《青春本我》最大亮點是Gigi的新歌《複雜》首播，今次也是她首推個人普通話歌曲。《複雜》的30秒預告版日前推出，Gigi繼續沿用其獨特的「Gi式唱腔」。而相關歌詞亦十分配合戲情兼入肉：「你說我們都是普通人，離的散的都留下傷痕，回憶夢裏你笑得最真，散聚離合還是一家人…」

不少網友聽後均表示十分期待並留言：「只聽了幾句，就整個人起了雞皮」、「唱進心裏面，聽到感動淚眼」、「完全展現Gigi式唱腔，感情內歛但澎湃地湧流出來！」

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嘉樂盈盈夫婦檔登場

此外，今集另一亮點是演Aeren父母的錢嘉樂、湯盈盈登場，今次更二人是繼2001年的《封神榜》後再度在電視劇合作，現實中是夫婦的二人，今次更是首度在劇集也飾演夫妻登場。

劇中湯盈盈化身強勢的怪獸媽媽，咄咄逼人的態度令人望而生畏；錢嘉樂則化身小男人，「婦唱夫隨」大玩反差萌。

兩人日前接受《東張西望》訪問，講到兩公婆再度合作拍劇，盈盈坦言壓力大，嘉樂則表示很輕鬆：「睇完劇本好開心，覺得李敏寫得好好，就係佢（盈盈）噏完成頁對白，我都淨係答『係吖係吖』。」盈盈又指劇中角色跟現實有很大差別，平時做開Cool媽的她今次要做虎媽，故非常考演技。

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