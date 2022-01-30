【旅遊業冰封】旅巴墳場泊車八百　業界預告距結業潮還餘2個月

▲ 疫情令旅遊業冰封，現時逾800部旅遊巴停泊葵涌貨櫃碼頭。（曾耀輝攝）

疫情令旅遊業冰封，現時逾800部旅遊巴停泊葵涌貨櫃碼頭「曬太陽」，不少2年來未曾行駛；無收入下，供車養車等支出不見減，業界預告，倒閉潮將於2個月後來臨，希望政府盡早提供補貼。

葵涌貨櫃碼頭海關大樓外一片空地泊有逾800部旅遊巴，居高俯瞰七彩繽紛，比貨櫃還整齊，卻是業界有名的「旅遊巴士墳場」。

香港非專利巴士聯會秘書長李貴平指，此地的旅遊巴大多隨旅遊業一起冰封，疫情2年來未曾行駛，車輛狀態極差，

試過有車想駛出去驗車，一出閘就如聖誕聯歡會，車上燈光閃個不停，引擎有蜂嗚聲，慳返驗車，直接入廠。

▲ 萬利達有限公司董事蔡江抱的旅遊巴2019年購入，停泊旅巴墳場2年，日曬雨淋下車身招牌已經變得殘舊如十年舊車。（曾耀輝攝）

永動直巴管理有限公司是跨境巴士龍頭之一，亦有近200部巴士停泊「墳場」。其副總經理蔡順基指，巴士長期停泊看似無成本，實際支出極大，

泊了2年，電池會壞、輪胎會變形、避震氣袋又要換，一架幾萬元走不了。

專營校巴服務的金小姐和專營旅遊巴的個體戶趙先生均指，疫情下無工開，金小姐每月開支就高達60萬月，要靠借錢渡日；趙先生更要賤賣巴士維持生計。二人均表示，如果政府2個月內未能支援，業界恐面對倒閉潮。

業界表示，旅遊巴車主及營辦商，在過去兩輪防疫基金均被遺忘，在朝不保夕之際，希望政府參考過去做法，為每輛旅遊車提供3萬元補助，同時延長還息不還本措施。

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記者：陳梓蔚