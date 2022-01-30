【行山路徑】跟住星媽去行山　黎姿帶女兒行龍脊陳茵媺一家四口行足3小時

▲ 黎姿在IG分享與三名「小豬」結伴到龍脊行山的相片，與女兒親親大自然。

現齡50歲並育有三名女兒的黎姿（現名馬黎珈而），自07年退出娛樂圈後，一直專注於醫學美容生意及照顧家庭。近日在抗疫期間，黎姿在IG分享與三名「小豬」結伴到龍脊行山的相片，與女兒親親大自然。

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凍齡黎姿與她三名寶貝女兒一同再龍脊行山，在IG大曬素顏凍齡照！從照片中可見，黎姿一人帶著三位女兒行山，身穿運動裝的她更素顏上陣，而三位女兒則靠自己慢慢行，黎姿則在她們背後拍下行山的相片，記錄下她們的成長記。

黎姿文中指港島南區龍脊，不算是太艱辛的路線，適合跟小朋友一起行，雖然景色優美，但不及一番努力後，站在山上俯瞰時的壯麗！

除了分享女兒行山的照片，黎姿更分享了獨照，享受天倫之樂與美境，獨照更獲得不少網民大讚：靚人配靚景‌，青春又美麗！

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龍脊的確適合行山的新手！上年，獲陳豪大讚是「Super Mum」的陳茵媺（Aimee）也曾在IG分享與子女在龍脊的行山照片及短片，Aimee當時帶著6歲二仔Nathan及近5歲的細女Camilla行龍脊。細女Camilla年紀輕輕，已能靠自己慢慢行，Aimee從後觀望。上到平原後，子女拿起樹枝玩耍，Nathan更向大海拋石仔，十分享受大自然

她最後更花了3.5小時行完7公里山路，難得子女全程沒有投訴，而且精力充沛。Aimee亦大讚子女是真正的毅行者，而遠眺石澳的美景心礦神怡，期待一家人再行山。

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曾獲選「香港最佳遠足路線」

康文署網頁指出，「龍脊縱走衝大浪」路線全長8.5公里，需時約4.5小時，前往起點亦方便，在港鐵筲箕灣站乘搭新巴路線9號直達石澳道土地灣出發，沿山脊路徑登打爛埕頂山再接雲枕山。此段路徑高低起伏如沉睡中的巨龍，正是享負盛名的龍脊。

沿途山勢雖然險峻，但東西兩面的海灣風光優美，景色壯麗。經砵甸乍山郊遊徑往終點大浪灣，山徑頗崎嶇。

Facebook專頁「小肥子星球-親子育兒手記」版主「小肥媽」曾分享6歲兒子及2歲女兒挑戰行龍脊的照片，小肥媽指龍脊路線易行，大約花一小時即可登頂，適合一家大小同遊，兒子更連續6年成功挑戰行龍脊。她指龍脊來往交通非常方便，乘巴士在土地灣下車便是登山徑入口，花約一小時便能登頂欣賞美景。

她提醒路線頭段及中段均沒有林蔭，山頂風較大，要緊記為年幼子女做好保暖

以下是小肥媽推薦適合家長帶同幼兒前往的行山路線：

金山郊野公園／馬騮山（麥理浩徑第六段）

近市區，一般交通可到達。沿途會有猴子出沒，帶小朋友建議自備行山杖/長遮。

交通：巴士72，81，86B於石梨貝水塘站下車

青龍頭-圓墩 （大欖郊野公園）

交通：青山公路青龍頭碼頭下車，沿車道往上行走

其他：無補給，需自備食物及水

河背水塘（家樂徑）

交通：錦上路西鐵站，乘搭71號小巴去到河背村總站

其他：沒有補給，需自備食物及水

大欖涌水塘－千島湖（麥理浩徑第十段）

交通：小巴或巴士

其他：有農莊、燒烤場及士多

藍地水塘（麥理浩徑第十段－屯門徑一段）

交通: 屯門杯渡站出發，走過對面馬路，在何福堂夜中學側的小路開始

其他: 沒有補給，需自備食物及水

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責任編輯：王明芳