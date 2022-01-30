【葵涌邨爆疫】葵涌邨今無新增染疫單位　張竹君：大爆發傳播鏈似乎已切斷

▲ 葵涌邨映葵樓。（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，多區出現感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代最新情況。

衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診個案，包括77宗本地個案，其中62與早前個案相關、15宗源頭不明；4宗輸入個案；同日錄逾70宗初步確步個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（29日）表示，葵涌邨累計總確診人數增至416人，涉及210個單位。她今日指，葵涌邨今日確診的個案均檢疫中心揪出，沒有新增單位有住戶確診，大爆發傳播鏈似乎已切斷，惟附近及其他區仍有多宗個案，居民仍有機會感染。

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記者：郭詩詩