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【新冠肺炎】醫管局指有1002名確診病人留醫　23人康復出院

社會 16:38 2022/01/30

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第5波疫情。（陳國峰攝）。

衞生署及醫院管理局今日（30日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。今日新增81宗確診個案，其中77宗屬本地感染，62宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關，另有15宗暫未找到感染源頭及4宗輸入個案（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，截至早上9時，過去24小時，接獲112宗呈報個案，23人康復出院，現時共有1002名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局（醫管局）傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及12間公立醫院留醫，全部病人情況穩定。

她又指，昨天已啟動亞洲博覽館9號及11號館，連早前的8號及10號館，約有千張病床，主力接收病情較輕病人。若在居家隔離，醫管局會配合。

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記者：余思嵐

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