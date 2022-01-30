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【第五波疫情】今日新增81宗確診個案　15宗源頭不明【不斷更新】

社會 16:32 2022/01/30

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區爆發多條傳播鏈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

今日新增81宗確診個案，其中77宗屬本地感染，62宗與其他個案相關，包括葵涌邨相關檢疫人士，另有15宗暫未找到感染源頭及4宗輸入個案。本地個案中，有9宗涉及Delta變種病毒株，其餘大部份則為Omicron病例。今日亦錄得逾70宗初步確診個案。

【17:00】

3棟大廈疑有垂直傳播，油麗邨雍麗樓有4個單位，約12人需撤離；石蔭東邨蔭裕樓有14個單位，30餘名住客需撤離；青衣宏福花園二座26至32樓E及D單位住戶需撤離，共涉約12個單位。

【16:55】

張竹君指，多個確診者曾出席跨家庭聚會，呼籲「大家小心啲」。詳情即看：【下一頁

【16:50】

張竹君表示，葵涌邨相關新增確診人士皆於檢疫中心確診，沒有新增染疫單位，相信大爆發傳播鏈應已被阻斷。詳情即看：【下一頁

【16:45】

張竹君指，沙田循道衛理中學有校工群組確診，至少出現2宗確診及有其他初步確診個案。詳情即看：【下一頁

【16:45】

何婉霞表示，截至早上9時，現時共有1002名確診病人留醫。詳情即看：【下一頁

【16:40】

今日新增15宗感染源頭不明個案，遍布屯門慈康邨、元朗水邊圍邨、葵青、沙田、大埔美新大廈等地。詳情即看：【下一頁

【16:35】

張竹君表示，有3棟大廈疑有垂直傳播，包括油麗邨雍麗樓、石蔭東邨蔭裕樓、青衣宏福花園2座。詳情即看：【下一頁

【新冠肺炎】海關高級關員初步確診　居葵涌葵馥苑安葵閣。詳情即看：【下一頁


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記者：黃穎津

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