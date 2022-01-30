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【第五波疫情】約20名確診者曾出席跨家庭聚會　張竹君：假期將至希望大家小心啲

社會 16:58 2022/01/30

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，多區出現感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代最新情況。

衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診個案，包括77宗本地個案，其中62與早前個案相關、15宗源頭不明；4宗輸入個案。

張竹君表示，昨日及今日均留意到，有多名患者在1月23日曾出席跨家庭聚會，其中有數個家庭在同一家中食飯，每個群組都有約12至13人，當中各有10人確診，不過她指以往幾波均有發生，認為都是十分普遍，而農曆年將至，「希望大家小心啲」。

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記者：郭詩詩

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