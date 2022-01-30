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【源頭不明】新增15宗源頭不明個案4宗涉Delta　張竹君：反映病毒於社區蔓延

社會 16:36 2022/01/30

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張竹君表示，近日源頭不明的個案比例增加，反映社區中的病毒傳播鏈有蔓延。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，社區爆發多條傳播鏈。本港今日（30日）新增81宗個案，77宗屬本地感染。當中62宗與其他個案相關，15宗為感染源頭不明個案，4宗屬Delta變種病毒，10宗為Omicron個案，1人尚在分析。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉Delta的患者居於彩雲(二)邨明麗樓、彩雲(一)邨時雨樓、慈雲山興隆樓及黃大仙下邨龍順樓。10宗為Omicron的個案分別居住在新屯門中心第三座、元朗水邊圍邨碧水樓、葵青月海灣第一座、大窩口富逸樓、沙田博康邨博智樓、大埔舊墟美新大廈、土瓜灣、東涌等，當中有家庭主婦及小朋友。

張竹君表示，近日源頭不明的個案比例增加，反映社區中的病毒傳播鏈有蔓延。今日有至少兩宗確診個案居於彩雲邨，張竹君說目前彩雲邨出現的個案分散，大部分患者或到過彩雲商場，但不是前往同一餐廳或使用同一設施，相信該區或出現Delta傳播鏈。

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記者：黃悅晴

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