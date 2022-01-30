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【北京冬奧】冬季奧運會本周五揭幕　黃庭鋒出發往北京採訪

娛樂 16:31 2022/01/30

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黃庭鋒飛往北京採訪冬季奧運會。

《冬季奧運會》將於2月4日至20日在北京舉行，現距離冬奧開幕還有5天，TVB繼上周派出梁芷珮（Christy）赴北京後，另一主持黃庭鋒（Telford）在 今日（1月30）早上亦與另一支攝製隊出發往北京。

黃庭鋒一向熱愛運動，本身是運動健將，讀書期間曾入選英國足球隊青年軍，大學考獲體育系碩士；加入TVB後，曾參與不同體育節目及綜藝節目的主持工作，可謂經驗豐富。

與梁芷珮分工合作

黃庭鋒表示，今次跟梁芷珮分工合作，Christy專責發掘場地周邊的事物，他則集中在場館內：「冬奧比賽項目中，特別喜歡看短道速滑、冰球、冰壺及雪橇這類較為激烈的項目。」

他續指，其今次主要工作是採訪運動員：「例如金牌選手、國家運動員及香港代表隊等等，希望能緊貼運動員的比賽情況、獲獎時的難忘時刻，及幕後有趣花絮，以第一身的角度，將現場氣氛帶給香港觀眾。」

對於能踏足冬奧場館工作，庭鋒表示機會難逢，同時又感到戰戰兢兢，這次冬奧採取閉環式的工作模式，也是疫情以來首次參與大型活動，家人難免有點擔心，但他表示會小心翼翼，做好防疫措施，相信這會是一個嶄新嘗試和很好的經驗。

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