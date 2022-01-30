【好人好事】良心餐廳一人一雞贈長者清潔工　感謝「抗疫英雄」為社區付出

▲ 餐廳「MANNA。嗎哪」為深水埗區長者清潔工送上「一人一雞」。

自本港疫情爆發以來，清潔工一直堅守崗位，為社區服務。餐廳「MANNA。嗎哪」為深水埗區長者清潔工送上「一人一雞」，感謝他們的付出。店家形容清潔工為「抗疫英雄」，指他們平日辛勤工作，不怕前線風險，值得擁有最好。

一人一雞贈長者清潔工

店家昨於Facebook專頁上分享，指疫情期間留意到一班英雄人物——清潔工友，他們大多為長者，平日自食其力辛勞工作，不怕前線風險，卻未必得到尊重，人工亦不成正比。

講真如果唔係佢哋，香港人口咁密集，疫情唔會咁簡單……

為答謝清潔工的付出，「嗎哪」職員前往深水埗區大型清潔站，為工友們送上「一人一雞」。臨近歲晚「加餸」，長者都感到高興，有人品嘗過後大讚「好好味」。職員向清潔工表示「辛苦你，新年快樂」，雖然工作一天感疲累，但長者仍禮貌地回應、寒暄幾句，令職員感窩心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新家庭台影片：

店家：值得擁有最好

店家又指贈送的雞肉質素與店內所售的一樣，

總會有朋友話，無必要用到高成本做免費食物，但其實尊重真係好重要嘅元素，佢哋份人工就係畀人低估左，無可能連隻雞都要用普通嘢。我哋好由心覺得，大家都值得擁有最好。

據網頁資料顯示，「MANNA。嗎哪」是以餐飲作扶貧的基督教非牟利機構，以往主力服務無家者、劏房家庭及獨居長者，目前每月提供15000份優惠及免費飯餐。機構除了餐飲服務之外，還提供獨居長者清潔服務、無家者同行計劃及婦女活動等。

內容及相片獲「MANNA。嗎哪」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳