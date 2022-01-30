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【民建聯】「疫」當選年度漢字　曾鈺成：理所當然但非眾望所歸

政治 16:37 2022/01/30

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「疫」字以 714 票當選為 2021 年「香港年度漢字」。（民建聯供圖）

民建聯舉辦的「香港年度漢字評選 2021」結果出爐，「疫」字以 714 票當選年度漢字。民建聯創會主席曾鈺成表示，「疫」成為年度漢字是「理所當然」，但笑言「疫」一定不是眾望所歸。

另外，曾鈺成會後被問到會否支持特首林鄭月娥連任時稱，自己與其他民建聯成員一樣，未知林鄭是否競逐連任，認為不適宜表達支持或不支持何人參選。至於有無「心水人選」，曾鈺成表示，認識的人當中，不少有能力、有心及有擔當的人才，但用甚麼方式或崗位為香港服務將自行決定，所以不會提出人選。

曾鈺成即席揮毫。（民建聯供圖）

是次評選共有3,244人參與投票，十個候選漢字包括：疫﹑守﹑奧﹑穩﹑變﹑通﹑善﹑安﹑民﹑選。曾鈺成表示，「疫」在過去一年出現的頻率遠超其他其他漢字，成為年度漢字理所當然，但一定不是眾望所歸。他解釋，疫的部首「疒」本身與很多疾病都相關；「殳」的意思為長形的古代兵器，若以動詞來解說就是「殳以杸殊人也」，即是需要保持距離，笑讚古人造字具有智慧。

「通」及「穩」則成為第二及第三多人投選的「年度漢字」。民建聯立法會議員劉國勳說，「通」意思是「通關」，形容通關是港人第一大心願，希望可盡快達到。民建聯執委蕭煒忠則認為，「穩」是反映市民感到社會回復穩定。

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責任編輯：林曉君

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