【民建聯】「疫」當選年度漢字　曾鈺成：理所當然但非眾望所歸

▲ 「疫」字以 714 票當選為 2021 年「香港年度漢字」。（民建聯供圖）

民建聯舉辦的「香港年度漢字評選 2021」結果出爐，「疫」字以 714 票當選年度漢字。民建聯創會主席曾鈺成表示，「疫」成為年度漢字是「理所當然」，但笑言「疫」一定不是眾望所歸。

另外，曾鈺成會後被問到會否支持特首林鄭月娥連任時稱，自己與其他民建聯成員一樣，未知林鄭是否競逐連任，認為不適宜表達支持或不支持何人參選。至於有無「心水人選」，曾鈺成表示，認識的人當中，不少有能力、有心及有擔當的人才，但用甚麼方式或崗位為香港服務將自行決定，所以不會提出人選。

▲ 曾鈺成即席揮毫。（民建聯供圖）

是次評選共有3,244人參與投票，十個候選漢字包括：疫﹑守﹑奧﹑穩﹑變﹑通﹑善﹑安﹑民﹑選。曾鈺成表示，「疫」在過去一年出現的頻率遠超其他其他漢字，成為年度漢字理所當然，但一定不是眾望所歸。他解釋，疫的部首「疒」本身與很多疾病都相關；「殳」的意思為長形的古代兵器，若以動詞來解說就是「殳以杸殊人也」，即是需要保持距離，笑讚古人造字具有智慧。

「通」及「穩」則成為第二及第三多人投選的「年度漢字」。民建聯立法會議員劉國勳說，「通」意思是「通關」，形容通關是港人第一大心願，希望可盡快達到。民建聯執委蕭煒忠則認為，「穩」是反映市民感到社會回復穩定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君