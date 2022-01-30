【農曆新年】吳嘉禧整蘿白糕維繫母女情　Cheronna專注工作不心急拍拖

▲ 吳嘉禧到街市掃貨。

每逢過農曆新年，吳嘉禧（Cheronna） 都會跟母親一起「自家制」蘿白糕送給親朋好友，除向身邊人於新一年送上心意外，Cheronna藉此維繫兩母女的感情，她表示︰「人大咗，要工作同媽咪相處時間自然少咗，呢個係一個很好的親子活動，大家都會抽空一齊整，已經整咗超過10年。」

早前，Cheronna趁拍攝空檔，即到工作地點附近的街市買材料整糕，見她不停於菜檔穿梭，又落手揀蘿白，其後又走雜貨店選購爉肉，相當熟手。

專心事業發展

不過她左揀右揀，最後空手而回，只買了幾個蘿白。對此，Cheronna解釋稱︰「我多去街市買菜類，因為好平而且量多。媽咪會比較熟手，如果買蘿蔔糕嘅材料，我真係只係一個幫手，負責攞材料，因為佢一個人一定攞唔晒。」

由於疫情關係，Cheronna表示今個新年不會周圍去，與家人待在家中︰「其實都習慣咗，以前當然會去拜年，不過呢兩年疫情影響，所以都減少出去，加上自己都比較宅，可能新年打機度過啦。」

提到虎年的願望，單身的Cheronna未有諗「脫單」，想繼續專注工作︰「新一年音樂上仲有進步空間，覺得自己仍需努力，虎年希望音樂上會多啲產量，希望寫歌上會有進步，多啲自己創作嘅作品。」