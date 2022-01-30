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【Apple TV+劇集】李敏鎬新劇《彈珠人生》3月推出　奧斯卡得主尹汝貞助陣參演

娛樂 17:19 2022/01/30

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《彈珠人生》

李敏鎬參演Apple TV+原創韓劇《彈珠人生》（Pachinko）將於3月25日推出，是Apple TV+首部設定於韓國、日本及美國不同時空、劇情展現三種語言的原創連續劇，並在日前釋出首批劇照。

此齣故事取材自韓裔美籍作家李珉貞暢銷全球的同名小說，劇情由日本殖民朝鮮時期開始，見證著多個韓國世代、在不同時空下的悲歡離合。

尹汝貞

奧斯卡最佳女配角參演

李敏鎬在劇中飾演與犯罪組織勾結的商人漢水，而以少女演員身份演出《張玉貞，為愛而生》、《主君的太陽》等劇、現年24歲的金敏荷則飾演順慈，因與漢水發生戀情而不惜離開家鄉前往日本，故事延展成一部講述在不同地方尋找自我認同、有關面對逆境與發現勇氣的動人史詩。

《彈珠人生》的演員陣容還包括憑電影《農情家園》（Minari）奪奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞演年老的順慈，以及美劇《愛情生活》（Love Life）韓裔美籍男星Jin Ha、美劇《吸血鬼後裔》（Legacies）男星Soji Arai、《F9狂野時速》澤井杏奈等參演。

撰文 : TOPick柴犬出動

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