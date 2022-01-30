【新冠肺炎】調查：近7成市民支持「動態清零」策略　何謂動態清零？

▲ 調查指近7成市民支持動態清零策略。（曾耀輝攝）

紫荊研究院最新調查顯示，67.9%受訪者認為，堅持動態清零策略，更符合香港社會整體利益，23.8%認為應放寬現在、與病毒共存，另有8.3%表示不清楚、無意見。

何謂動態清零？國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，上月曾公開解釋指，動態清零追求快速、精準；動態清零不是追求「零感染」，而是發現有本地病例出現時，快速撲滅；不是「躺平」，任由疫情發展，而是控制、切斷。

梁萬年表示， 「動態清零」 的含義從專業和科學的角度解釋有3個含義：（1）通過監測發熱門診的預警以及一些檢測、主動篩查的手段，及時主動發現傳染源。（2）一旦發現有病例出現的時候，就要快速採取公共衞生和社會的干預措施。（3）有效救治，主要運用中西醫結合等方法，盡快、盡量阻止疫情進展。

紫荊研究院於本月24至28日，用電話隨機抽樣成功訪問1063名市民，對抗疫情況的看法。除了有67.9%受訪者認為「動態清零」策略，更符合香港社會整體利益。亦有近6成市民認為，香港當前防疫措施和檢疫安排不足以快速有效控制第五波疫情，認為足夠的約33%。調查又指出，近75%受訪者贊成強制所有符合條件者接種疫苗，61.3%受訪者贊成請求中央支持實施全民檢測。

紫荊研究院認為，要走出當前困境，港府須從善如流、汲取經驗教訓，充分調動公務員團隊的積極性，盡快優化改善防疫工作，以更有力的手段、更貼地的支援措施，凝聚全社會堅持「動態清零」的共識。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：林曉君