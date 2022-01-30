唐英年三大新年祝願　冀下任特首聚焦社會民生

▲ 唐英年冀下任特首，聚焦社會民生。（受訪者提供）

虎年將至。 全國政協常委、西九文化區管理局主席唐英年就有3大新年祝願，包括對下任特首的期望，又大玩食字，希望今年能夠「先『虎』後甜」。

唐英年冀政治新局虎年暢順，在完善選舉制度及愛國者治港下，能夠大幅減少政治內耗。特首選舉3月舉行，他指，不論下任特首是虎媽抑或虎爸，都必須聚焦社會民生，解決深層次矛盾。

曾任財政司司長的他希望，虎年的香港經濟能夠虎虎生威，認為憑內地為世界經濟火車頭，只要中港通關安排盡快落實，香港經濟就能恢復元氣，重整旗鼓，而在「十四五規劃」及「粵港澳大灣區」發展的勢頭下，金融服務在國際舞台更是虎嘯龍吟。

至於文化方面，唐英年提及，故宮博物館將在年中開幕，希望能夠引領東方文化，走進西方世界，讓大家可以「虎」中作樂。

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