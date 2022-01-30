【寒冷天氣】民政署開放18間臨時避寒中心 供有需要市民避寒
社會 18:34 2022/01/30
民政事務總署今日（30日）表示，已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，明日日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。
18間臨時避寒中心的位置如下
港島區
- 中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
- 東區 —銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
- 南區 －奇力灣華貴邨華貴社區中心
- 灣仔 －灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區
- 九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
- 觀塘 －藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心
- 深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心
- 黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
- 油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區
- 離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
- 葵青－葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
- 北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂
- 西貢－將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
- 沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心
- 大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心
- 荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
- 屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
- 元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂
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責任編輯：余思嵐