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【農曆新年】解放軍駐港部隊首於中區軍用碼頭舉行升國旗儀式

社會 18:56 2022/01/30

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解放軍駐港部隊在中區軍用碼頭首次舉行升國旗儀式。（新聞處提供）

虎年春節到來之際，駐香港部隊領導機關和陸海空三軍近300名官兵代表，今日（30日）早上在中區軍用碼頭首次舉行升國旗儀式，向包括香港市民在內的全國人民拜年。

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78名駐香港部隊三軍儀仗隊員組成的護旗方隊，邁着整齊穩健的步伐，護衛國旗走出中環營區，穿過春意盎然的添馬公園，走進中區軍用碼頭。駐軍首次在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式，充分展示駐軍官兵威武文明形象，充分彰顯部隊牢記初心使命，堅決貫徹「一國兩制」偉大方針、堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定的決心意志。

中區軍用碼頭位於港島中環濱海長廊，2020年9月29日，香港特區政府正式將其交由駐香港部隊管理使用，這是特區須為駐軍重建並供使用的最後一項軍事設施。

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責任編輯：余思嵐

 

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